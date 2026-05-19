במעמד מרומם ומרגש נערכה השבוע מסיבת הסידור לתלמידי כיתה א' בתלמוד תורה 'ברכת יצחק' בבית שמש, בנשיאות הגאב"ד הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א, גאב"ד 'כתר תורה'. המעמד, שהתקיים בליווי המנהל הרב שמואל ויצמן שליט"א והמפקח הרב משה זלצמן שליט"א, הותיר רושם עז על הילדים הזכים והוריהם.

היום החגיגי נפתח בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר התלמידים הקטנים יצאו למסע מיוחד לקבר רחל אמנו. שם, במקום הקדוש, נשאו הילדים תפילה טהורה וזכה למען הוריהם - שיזכו לגדלם לתורה וליראת שמים, ולמען כלל ישראל הנתון בצרה ובמצוקה. התפילה המרגשת של תינוקות של בית רבן עוררה התרגשות רבה בקרב המתפללים במקום.

משם המשיכו התלמידים למעמד השיא - קבלת הסידור האישי מידיו של מייסד ונשיא התלמוד תורה, הגאב"ד הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א. הרב שליט"א קיבל כל תלמיד בחיבה ובמאור פנים, בירכו בחום, עודדו וחיזקו, ונטע בליבם אהבה לתפילה ולעמידה לפני הקב"ה.

כידוע, תלמוד תורה 'ברכת יצחק' חנך לאחרונה מבנה חדש במעמד מרשים בהשתתפות רבני העיר בית שמש ואישי ציבור בכירים. המוסד, העומד תחת נשיאות הגאב"ד זעפראני שליט"א, ממשיך לפעול במסירות להאיר את נשמותיהם של ילדי ישראל.

בהמשך המעמד ניגשו התלמידים לקבל את ברכתו של ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א. ראש הישיבה בירך את הילדים שיזכו לגדול לאור התורה והיראה, וחיזק את צוות ההנהלה והחינוך הפועל במסירות רבה להנחיל לתלמידים אהבת תורה ויראת שמים.

המלמדים המסורים, שליוו את התלמידים לאורך היום המיוחד, דאגו שכל פרט במעמד יהיה חרוט בליבם הטהור של הילדים. התלמידים הזכים יצאו מן המעמד בהתרגשות גדולה, לאחר חוויה מרוממת שתחבר אותם לסידור התפילה בהוד, קדושה ורוחניות לשנים רבות.