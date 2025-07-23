מסיבת סידור לילדי הגיל הרך נערכה בת"ת הכלל חסידי 'חשקת התורה' בחיפה. את המעמד פיאר בנוכחותו הגאון רבי משולם פייש רוזנברג, רב קהילת "קהל חסידים" בעיר, שנשא דברים נלהבים בשבח תינוקות של בית רבן | במהלך חלוקת הסידורים נרשם מחזה מרגש, כאשר הרב הגיש אישית את הסידורים לילדים תוך שהוא מצביע בחיבה רבה על האותיות הקדושות ומראה להן את מתיקותן | תיעוד שובה לב (חרדים)
בת"ת 'דרכי מנחם' באחיסמך, שע"י מוסדות 'סוכת דוד' בראשות הרב יעקב בצרי, התקיים מעמד מרומם ומרגש של מסיבת סידור, בהשתתפותו הכבודה של הגה"צ המקובל רבי דוד בצרי, לצד רבני שכונת אחיסמך, הורי התלמידים וקהל רב מתושבי השכונה | בסיום המסיבה זכו התלמידים לקבל את הסידור מידי המקובל שהאציל עליהם מברכות קודשו לרוב (חרדים)
ילדי הת"ת הכלל חסידי "חשקת שמואל" בית שמש העומד תחת נשיאותו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, התקבלו השבוע בביתו לקבלת ברכתו לרגל קבלת הסידור. אך במהלך הביקור התעורר דו שיח מעניין בינו לילדי הגן | צפו בתיעוד (חסידים)
אירוע יחודי נערכה לילדי החמד שע"י תלמוד התורה 'נר שמואל' בעיר חדרה, כאשר זכו לחגוג את מסיבת הסידור בביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי | בהמשך זכו לקבל ברכתו של הגה"צ רבי שמעון גלאי | סיקור ותיעוד (חרדים)