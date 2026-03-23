שעות של קורת רוח והתעלות נרשמו בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, עת ערך סעודת ראש חודש ניסן מיוחדת לאברכי החסידות שנישאו בשנה האחרונה | במהלך השולחן נשא האדמו"ר משא הדרכה נדיר על בניית הבית היהודי על אדני התורה והחסידות • בסיום הטיש פצח האדמו"ר במחול נלהב עם כלל האברכים היקרים (חסידים)
חבר מועצת הרבנות הראשית וראש מוסדות 'יביע אומר', הגאון רבי יגאל כהן, יצא הבוקר - ראש חודש ניסן למעמד ברכת האילנות | המעמד התקיים בסמוך למרכז מוסדותיו בבני ברק, שם עמד הרב מול עצי הפרי המלבלבים ובירך בשמחה את הברכה המציינת את התחדשות הטבע בחודש הגאולה |לאחר הברכה, איחל הרב למשתתפים ולכל בית ישראל חודש טוב ומבורך ובשורות טובות (חרדים)
תיעוד מרומם מהיכלה של ישיבת 'פורת יוסף' של יום ראש חודש ניסן בצל ראש הישיבה, הגאון חכם משה צדקה | בעת קריאת התורה עלה ראש הישיבה לתורה, ולאחר התפילה קרא כנהוג את 'פרשת הנשיאים' המעוררת רחמי שמים מרובים | לאחר מכן ערך ראש הישיבה 'טיש לחיים' קצר לכבוד ראש החודש, ובמהלכו פצח בשירת 'עוצו עצה ותופר' יחד עם תלמידי הישיבה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
זריזים מקדימים למצוות: הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, הגיע הבוקר – ראש חודש ניסן, למעמד ברכת האילנות בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים | המעמד נערך בחצר ביתו של מקורבו, ר' גרשון חיטמן, בהשתתפות קהל מצומצם | הרב בירך על האילנות המלבלבים כנהוג בחודש הגאולה, ואיחל לכל המשתתפים חודש טוב ומבורך (חרדים)
כמקובל בחודש ניסן, מיד לאחר תפילת ראש חודש, יצא ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, למעמד ברכת האילנות בצוותא חדא עם תלמידי ישיבתו הקדושה | לאחר המעמד, פצח הרב בריקודי שמחה בהיכל הישיבה | צפו בתיעוד (חרדים)
ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בעיר בית שמש, שם קבע מזוזה בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק | בשיחת הקודש בטיש הלחיים עמד הרבי על חשיבות הקמת בית של תורה וחסד, בהמשך סייר בשטח הבנייה של בית המדרש החדש שיוקם עבור החסידים בעיר (חסידים)