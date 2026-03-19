מתוך רגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח המשרדים החדשים של ארגון 'רופא חולים' (RCCS) בקריית יואל שבמונורו | בימים קודם למעמד, קיבל האדמו"ר את ראשי הארגון במעונו והתעניין ארוכות בפעילותם הענפה, ובעת ביקורו במשרדים החדשים סייר במקום, ערך שולחן 'לחיים' ונשא דברי חיזוק בשבח המצווה הנשגבת של עזרה לחולים (חסידים)
ביקור רב רושם ערך אמש האדמו"ר מקרעטשניף י-ם בעיר בית שמש, שם קבע מזוזה בבית חתנו האדמו"ר מאלעסק | בשיחת הקודש בטיש הלחיים עמד הרבי על חשיבות הקמת בית של תורה וחסד, בהמשך סייר בשטח הבנייה של בית המדרש החדש שיוקם עבור החסידים בעיר (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בביתו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, במעונו החדש בעיה"ק ירושלים, שחנך לקראת חג הפסח | במהלך הביקור העלו זכרונות הוד מימי שבתם אצל רבם הרה"ק רבי יודל'ע הורוביץ מדזיקוב זי"ע (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ קבע ברוב רגש מזוזות בפתח האולם השמחות החדש 'באר יצחק' שהוקם בקריה החסידית בחיפה, לעילוי נשמת הנגיד הרב יצחק רוזנטל ז"ל | אחר שקבע הרבי את המזוזות, ערך טיש לחיים, במהלכה אף קם לריקוד נלהב עם התורם הנכבד (חסידים)