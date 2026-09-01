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מעמד מיוחד בנדבורנה ירושלים

האדמו"ר הופיע בקאפטן של אביו זצ"ל וחילק חלקים מקיטל של זקינו

במעמד מרומם לטובת בניית בית מדרש ומקווה לאברכי הקהילה בביתר עילית, הופיע האדמו"ר בלבוש היסטורי וחילק גארטלעך שנתפרו מקיטל בעל ה'דבר חיים' זצ"ל • הרב פנחס ברייער נשא דברים על חשיבות בית מדרש עצמאי

המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)

במעמד מרומם שנערך ב"בית הכנסת העתיק במוצא", התכנסו אברכי קהילת נדבורנה ירושלים שבביתר עילית לדינר מיוחד במסגרת מאמצי הקהילה לבניית בית מדרש קבוע ומקווה טהרה. המעמד התקיים לאחר שבועות של הכנות והתארגנות בקרב אברכי הקהילה.

הרב פנחס ברייער, איש חינוך ידוע, כיבד את המעמד בנוכחותו ונשא דברים שריתקו את הנוכחים. בדבריו הבהיר הרב ברייער את הערך הרוחני העליון והצורך החיוני בבית מדרש עצמאי לקהילה, כיסוד הכרחי לחינוך הדור הצעיר.

בשיא המעמד הופיע האדמו"ר מנדבורנה ירושלים בהדרו, כשהוא לבוש בקאפטן של אביו, מרן האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זצוק"ל. האדמו"ר שליט"א הביא עמו את הקיטל של זקינו, מרן בעל ה'דבר חיים' זיע"א, והורה לגזור ממנו חלקים מיוחדים. מחלקי הקיטל ההיסטורי נתפרו גארטלעך לבנים, שהוענקו בחיבה רבה לנדיבים ולתורמים שהשתתפו בהוצאות בניית בית המדרש.

במהלך המעמד ניגנו בעלי המנגנים ניגוני ימים נוראים, ועל מסכים גדולים הוקרנו קטעי וידאו נדירים של מרן האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זצוק"ל.

הגאון רבי חיים מרדכי רוזנבוים, רב הקהילה ובנו של האדמו"ר, נשא דברים במעמד והעלה על נס את פועלם של מנהלי החצר. לאחר מכן נשא האדמו"ר את משא הקודש המרכזי, בו הרחיב על גודל מעלת בניית בית המדרש, תוך שהוא משלב עובדות והנהגות מאביו זצוק"ל בנוגע לחשיבות השטיבל עבור האברכים.

בסיום המעמד העניק האדמו"ר לכל אברך תשורה מיוחדת: סכין מהודרת עליה נחרטה ברכת קודשו, כהוקרה על ההירתמות למפעל. האדמו"ר כיבד את בנו, רב הקהילה, בברכת המזון.

המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)

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