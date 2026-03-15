לראשונה בעיר התורה: פגיעה ישירה של טיל - פצוע בינוני פונה מהזירה | ראש הממשלה מתייחס לסרטוני ה-AI: מציג את כפות ידיו | דאגה באנטוורפן: מפלס האנטישמיות עולה - ההגנה יורדת | שימו לב אל הנשמה: ראש הישיבה במסר לבחורי הישיבות בגלל הפרשייה העצובה במגזר | אבל כבד: הגר"מ טופיק זצוק"ל - סיקור נרחב וקווים לדמותו | שאגת הארי היום הששה עשר: יומן מלחמה (מעייריב)
כפי שדיווחנו השבוע, מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, הופתעו ביום שני השבוע לקדם את פני האורח הרם, הרה"ג ר' חיים מאיר רוקח, נכדו חביבו של האדמו"ר מבעלזא, שהופיע לביקור בזק בעיר, למשך שעתיים בלבד, למעמד 'פתיחת הזמן' בהיכל הישיבה דשם | עם סיום הביקור, ליוו ראשי הקהילה את האורח הרם עד לשדה התעופה באמסטרדם, שם נפרדו מאיתו לחיים ולשלום, כשהרה"ג מודה להם על האירוח, תוך שהוא מציין שבקרוב יבוא לביקור רשמי בקרב בני הקהילה | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, ובראשם בחורי הישיבה המקומית, זכו לחוויה רוחנית מטלטלת כשנכדו חביבו של האדמו"ר, הרה"ג רבי חיים מאיר רוקח, נחת בעיר לביקור בזק וסודי, והופיע לפתע בהיכל הישיבה כדי למסור שיחת 'פתיחת הזמן' | ההפתעה הייתה כה גדולה, עד שאיש לא ידע על הגעתו עד שהיה כבר בתוך הבניין (חסידים)
התרגשות דקדושה שוררת בקרב תושבי אנטווערפן, עם הגעתו של האדמו"ר מסאדיגורה לשהות בקרבם למשך שבוע ימים, אצל חותנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מהדיינים הבכירים במקום| האדמו"ר עורך את התפילות והשולחנות הטהורים בביהמ"ד 'טשרקוב' (חסידים)
הלם וזעזוע בעיר אנטווערפן | לאחר התרסה של יהודי מקומי נגד כל הקודש לנו, פשטה המשטרה המקומית בשעות לפנות בוקר על בתי המוהלים בעיר, ובצו בית משפט ערכו חיפוש יסודי בביתם, תוך שהם מחרימים את כל סכיני המילה שהיו ברשותם, וביקשו את הרשימה של הילדים שהם מלו בשנה האחרונה | העיר סוערת (חרדים)
אבל כבד ירד על אנטוורפן שבבלגיה עם הסתלקותו במהלך השבת לשמי מרום של הגה"צ המדוכא ביסורים רבי משה אהרן רייך זצ"ל, גאב"ד פשעווארסק ויליאמסבורג, והוא בן 77 בהסתלקותו | מסע ההלוויה מחר באנטווערפן ובהולנד (דיין האמת)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השוהה בימים אלו לביקור הוד בעיר אנטווערפן, הגיע לביקור במעונו של גאב"ד אנטווערפן הגה"צ רבי אהרן שיף, וכן ביקר בקרב קהילת בעלזא בעיר שם התכבד בסנדקאות בברית לבן אחד החסידים, ואחר מכן נערך מעמד קבלת פנים לכבודו ע"י בני הקהילה דשם | השבת ישבות האדמו"ר באנטווערפן, אלפים צפויים להשתתף בתפילות ובטישים (חסידים)