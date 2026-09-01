התרגשות קדושה מיוחדת שררה השבוע בקרב מאות משפחות חסידי ויז'ניץ בעפולה עילית, כאשר הגאון הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות, הגיע לביקור נדיר במוסדות הקהילה המתפתחת.

הביקור נפתח בהיכל הישיבה לצעירים, שם סייר הרה"צ בין הבחורים הלומדים, התעכב ליד הספסלים והביע התפעלות מהשקידה והחריצות. לאחר מכן נשא שיחת התעוררות מיוחדת לקראת ימי הדין הקרבים ובאים.

מהישיבה עבר הרה"צ למעמד חגיגי של קביעת מזוזות באגף חדש שנבנה בתלמוד תורה, בו נפתחו ארבעה גני ילדים חדשים. את הרה"צ ליוו רבני הקהילה המקומית – הגאון רבי מנחם מנדל טאבאק והגאון רבי משה בנציון לוריא – לצד ראש העיר, סגניו ונציגי ציבור נוספים.

שיא הביקור היה בהתוועדות רבתי שנערכה עבור כלל חסידי ויז'ניץ בעיר. הרה"צ פתח את דבריו בקריאה נרגשת להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואה שלמה של אביו, מרן האדמו"ר מויז'ניץ, מייסד הקרייה ונשיאה.

"אאמו"ר שליט"א אמר בעת ייסוד קריית ויז'ניץ בעפולה: 'והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד'", סיפר הרה"צ בהתרגשות. "בסייעתא דשמיא, אנו עדים לקהילה שהחלה עם שמונה משפחות בלבד ומונה כיום קרוב לחמש מאות משפחות. ראיית הצדיק אינה נעצרת – בכל פעם שאני מגיע לכאן אני רואה את ה'ישגה מאוד' ממשיך להתגשם: בניינים חדשים, מוסדות חינוך נוספים. רק היום חנכנו כאן את גן הילדים ה-12 בעיר, לצד הישיבה, הכוללים ובית הספר".

בסיום דבריו הפתיע הרה"צ את הקהל הרב והכריז: "בהורמנא דמלכא ובשליחותו של אאמו"ר האדמו"ר שליט"א, הנני מכתיר בזה את הגאון רבי משולם פייביש פויערשטיין לרבה של הקהילה החדשה 'אהבת ישראל' בעיר". גל של התרגשות עבר בקהל, והחסידים פרצו בקריאות 'מזל טוב' סוערות.

הרה"צ הודה לראש העיר על תמיכתו המתמדת במוסדות הקודש של הקהילה, ובירכו בברכות מרובות.

לאחר מכן פצח הרה"צ במחול שמחה עם הרב המוכתר החדש, בליווי רבני ודייני החסידות. כמו כן רקד הרה"צ עם סגן ראש עיריית בני ברק יהושע מנדל, התומך בפעילות הקהילה, ועם מנהל המוסדות בעפולה יעקב חיים זורגר.

בסיום השעות המרוממות עברו כלל החסידים לקבל ברכת השנים מהאורח הנכבד.