שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ - צילום: שוקי לרר שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ | צילום: צילום: שוקי לרר 10 10 0:00 / 0:13

שמחה גדולה נחגגה בימים האחרונים בבני ברק, עם עליית נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה''צ גאב"ד מאקאווא לבר המצווה. הנער הוא בנו של הרב יואל יחיאל מיכל לעמברגר, נכדו של הרה"ג רבי חיים מנחם מנדל לעמברגר.