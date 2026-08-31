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פגישה מרגשת בשמחה

שמחת בר מצווה לנין הראשון: הסבים הדגולים נפגשו במטבח

בשמחת בר המצווה לנינם הראשון של מרן האדמו"ר משאץ והגאון הצדיק גאב"ד מאקאווא, נרשמה פגישה מרגשת בין הסבים הדגולים • השמחה התקיימה בבני ברק בהשתתפות גלריה נכבדה של אדמו"רים ורבנים

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שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ| צילום: צילום: שוקי לרר

שמחה גדולה נחגגה בימים האחרונים בבני ברק, עם עליית נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה''צ גאב"ד מאקאווא לבר המצווה. הנער הוא בנו של הרב יואל יחיאל מיכל לעמברגר, נכדו של הרה"ג רבי חיים מנחם מנדל לעמברגר.

במהלך השמחה נרשמה אפיזודה מרגשת ומיוחדת: הגאון הצדיק גאב"ד מאקאווא הגיע להשתתף בשמחה כבר בשעות הראשונות. כאשר התכונן הגאב"ד לעזוב את המקום, הגיע הסבא רבא השני, מרן האדמו"ר משאץ.

באופן בלתי צפוי, שני הסבים הדגולים נפגשו דווקא באזור המטבח של אולם השמחות. הם עצרו במקום, שוחחו בחמימות ובלביביות, ובירכו זה את זה ברכות מלאות לנחת דקדושה מכל הצאצאים.

השמחה התקיימה בהשתתפות גלריה נכבדה של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה ומהעיר בני ברק.

שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בר המצווה במאקאווא - שאץ (צילום: שוקי לרר)

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זה לא המטבח! זה הכניסה הראשית לאולמי בוהוש!
חכם

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