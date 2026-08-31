שמחה גדולה נחגגה בימים האחרונים בבני ברק, עם עליית נינם הראשון של האדמו"ר משאץ והגה''צ גאב"ד מאקאווא לבר המצווה. הנער הוא בנו של הרב יואל יחיאל מיכל לעמברגר, נכדו של הרה"ג רבי חיים מנחם מנדל לעמברגר.
במהלך השמחה נרשמה אפיזודה מרגשת ומיוחדת: הגאון הצדיק גאב"ד מאקאווא הגיע להשתתף בשמחה כבר בשעות הראשונות. כאשר התכונן הגאב"ד לעזוב את המקום, הגיע הסבא רבא השני, מרן האדמו"ר משאץ.
באופן בלתי צפוי, שני הסבים הדגולים נפגשו דווקא באזור המטבח של אולם השמחות. הם עצרו במקום, שוחחו בחמימות ובלביביות, ובירכו זה את זה ברכות מלאות לנחת דקדושה מכל הצאצאים.
השמחה התקיימה בהשתתפות גלריה נכבדה של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה ומהעיר בני ברק.
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