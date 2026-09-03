הגעגועים לימים הנוראים והכיסופים לאמירת הסליחות הראשונות בארץ הקודש התנגשו במציאות גיאו-פוליטית ומטאורולוגית אכזרית. הרגעים שבהם ראש הכולל לבעלי בתים, הרב ר. ביקש לחתום את מסע הגיוס המפרך שלו בארה"ב ולנחות בחזרה בישראל לקראת ליל שישי האחרון של השנה - הפכו לסיוט לוגיסטי מתמשך שהותיר אותו אלפי קילומטרים מהבית.

הרב ר. עשה מאמצים עילאיים כדי להבטיח את שובו בזמן, רכש כרטיסים מראש ותכנן לעמוד בראש הקהילה שלו בימים הקריטיים של השנה. אלא שהטבע והמלחמה אמרו את דברם: מערכת מזג אוויר קשה ומאיימת השביתה חלק ניכר מלוח הטיסות, וגל התייקרות נרחב בקווי אל-על לישראל על רקע המצב הביטחוני סגרו את השמים בפניו.

בין סופות באוקיינוס לשמיים סגורים

בסופו של מאבק מתיש מול שורות הלוחות והעיכובים, מצא את עצמו הרב מודח מנתיב הטיסה הישיר, כשהוא נאלץ לעשות את השבת הקרובה באדמת איטליה. בזמן שאלפי מתפללים בארץ יפתחו את שערי ספרי הסליחות וישפכו שיח בלילות הראשונים של חודש הרחמים והסליחות, ראש הכולל ייאלץ לעשות זאת מרחוק, עד שייפתח חלון אוויר שיאפשר לו סוף סוף לשוב לגבולות הארץ.

המקרה של הרב ר. אינו בודד. בשבועות האחרונים, עשרות ראשי כוללים ומנהיגי קהילות נאלצו להתמודד עם קשיים דומים בניסיון לשוב לארץ לקראת ימי הרחמים והסליחות. הגאון רבי משה הלל הירש, ראש הישיבה, ימריא השבוע לארצות הברית למסע בזק של שלושה ימים בלבד, במסגרת מעמדי החתימה ההיסטוריים של קרן עולם התורה, לאחר שנבצר ממנו להשתתף עד כה בשל שמחה משפחתית.

ההכנות לימים הנוראים ברחבי הארץ

בעוד ראש הכולל נאבק עם לוחות הטיסות, ברחבי הארץ מתגברות ההכנות לקראת ימי הדין. במוסדות החינוך "אוהלי אברהם" שבשכונת קריית הרצוג בבני ברק התקיים מעמד סליחות מיוחד, בהשתתפות מאות תלמידי המוסדות. את המעמד כיבד הגאון רבי משה חזקיהו, ראש המוסדות והמרא דאתרא של השכונה, ולצדו השתתף הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רב העיר בני ברק.

הגאונים הגדולים נשאו דברי התעוררות והדריכו את הילדים בעניין מעלת ימי הרחמים והסליחות, ועל החשיבות הרבה שבהכנה רוחנית נכונה לקראת ימי הדין הקרבים ובאים.

גם בחסידות בעלזא נערכים לקראת הימים הנוראים בשינוי היסטורי. לקראת ימי הרחמים והסליחות וירח האיתנים הממשמשים ובאים, הגיע שבוע שעבר הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו וחביבו של האדמו"ר מבעלזא, להיכל בית המדרש הגדול בקריית בעלזא בירושלים, כדי לעמוד מקרוב אחר ההערכות והסידורים החדשים לקראת תפילות הימים הנוראים.

לאחר הסיור ולאחר שראה מקרוב את התוכניות, ניגשו העסקנים למלאכת הבנייה בפועל ובנו את הבמה המיוחדת על מדרגות ארון הקודש. עם סיום העבודות, הגיע למקום המשב"ק הרה"ח רבי יחיאל מיכל פירר כדי לעמוד מקרוב אחר גימור המקום לתפארת בית ה'.