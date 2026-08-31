תופעה מיוחדת ומעוררת השראה מתרחבת בשנים האחרונות בקרב הציבור החרדי: רבנים ואדמורי"ם חסידיים, שמנהגם הקבוע הוא להתחיל באמירת סליחות רק במוצאי השבת שלפני ראש השנה, מגיעים להשתתף בסליחות עם אחינו בני עדות המזרח, שנוהגים לפתוח בסליחות כבר מתחילת חודש אלול.

במוצאי שבת האחרונה תועד מעמד מרגש מסוג זה בעיר אלעד, כאשר האדמו"ר מנדבורנה אלעד הגיע להשתתף בסליחות בבית הכנסת 'משכנות נריה', בהנהגת הרב אברהם לוי. במהלך אמירת הסליחות כובד האדמו"ר בפתיחת ארון הקודש, וכן תקע בשופר לפני ספרי התורה.