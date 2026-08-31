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אחדות בימי אלול

האדמו"ר מנדבורנה אלעד השתתף בסליחות הספרדיות ותקע בשופר

מגמה הולכת וגוברת: למרות שבמנהג החסידי מתחילים בסליחות רק במוצ"ש שלפני ר"ה, הגיע האדמו"ר מנדבורנה אלעד במוצ"ש לבית הכנסת 'משכנות נריה' לאמירת סליחות ספרדיות • הרבי כובד בפתיחת ההיכל ובתקיעת שופר

האדמו"ר מנדבורנה אלעד בסליחות
האדמו"ר מנדבורנה אלעד בסליחות| צילום: צילום: באדיבות המצלם

תופעה מיוחדת ומעוררת השראה מתרחבת בשנים האחרונות בקרב הציבור החרדי: רבנים ואדמורי"ם חסידיים, שמנהגם הקבוע הוא להתחיל באמירת סליחות רק במוצאי השבת שלפני ראש השנה, מגיעים להשתתף בסליחות עם אחינו בני עדות המזרח, שנוהגים לפתוח בסליחות כבר מתחילת חודש אלול.

במוצאי שבת האחרונה תועד מעמד מרגש מסוג זה בעיר אלעד, כאשר האדמו"ר מנדבורנה אלעד הגיע להשתתף בסליחות בבית הכנסת 'משכנות נריה', בהנהגת הרב אברהם לוי. במהלך אמירת הסליחות כובד האדמו"ר בפתיחת ארון הקודש, וכן תקע בשופר לפני ספרי התורה.

האדמו"ר מנדבורנה אלעד בסליחות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מנדבורנה אלעד בסליחות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מנדבורנה אלעדסליחותבבליהרב אברהם לוימשכנות נריה

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