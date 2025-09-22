תיעוד ענק: גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, יצאו בהמוניהם בשבוע האחרון, כחום היום, לקצור חיטים לקראת חג הפסח שנת תשפ"ו, בשדה החיטים בלטרון | הרבנים עמלו בעצמם בטרחה של מצווה כשהם קוצרים ברינה את היבול תוך שירה וזימרה מתוך חביבות יתירה למצוות ישראל | שוקי לרר התמקם מבעוד מועד בשדה, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
בהיכל ביהמ"ד נדבורנה אלעד נערכה שמחת פדיון הבן לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב חיים גולדמן בן הרה"צ יעקב לייב גולדמן, ראש ישיבת זוויעהיל, חתן המקובל הגה"צ רבי מרדכי ברים | ככהן הפודה שימש האדמו"ר מספינקא ירושלים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת הברית מילה לנכד האדמו"ר מנדבורנה אלעד, בן בכור לחתנו הרב חיים גולדמן, בן הגה"צ ראש ישיבת זוועהיל, ונכד הגה"צ המקובל הנודע רבי מרדכי ברים, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים (חסידים)
בחצה"ק נאראל נחוגה אמש (מוצאי שב"ק שמות) שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי נינת האדמו"ר עם בן האדמו"ר מנדוברנה אלעד | לקראת שבת שכרה הנהלת החסידות את בניין הישיבה דחסידי סאטמר בבני ברק, ושם נערכה שמחת השבע ברכות לקול מצהלות החסידים (חסידים)
חסידי נדבורנה אלעד שהו השבת בצל האדמו"ר, לרגל שבת אופריף לבנו היקר אליהו אריה רוזנבוים | לקראת שבת הגיע לשבות בעיר האדמו"ר מחוסט ווילאמסבורג חותנו של האדמו"ר, וכן משפחתו של המחותנים הרמים לבית נאראל זוויעהיל | בערב שבת חבש האדמו"ר את השטריימיל על ראש בנו החתן מתוך רגשי קודש, צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו, הגיע השבוע האדמו"ר מנדבורנה אלעד לביקור בבתי אדמורי"ם ורבנים כדי להזמינם לשמחתו, ולקבל את ברכתם שהכל יתנהל כשורה | אל האדמו"ר התלווה בנו החתן אליהו אריה רוזנבוים, וגדולי ישראל האצילו ברכתם עליו שיזכה לבנות בית נאמן בישראל (חסידים)