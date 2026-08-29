התפתחויות דרמטיות מרעישות את המערכת הפוליטית בימין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר מפלגת הציונות הדתית, מקיים מגעים מתקדמים עם משה פייגלין, יו"ר מפלגת "זהות". על פי הדיווחים, במסגרת המגעים עשוי פייגלין לקבל את המקום השני ברשימה המשותפת, לצד שיריונים נוספים לנציגים ממפלגתו. במקביל השיקה הציונות הדתית בסוף השבוע קמפיין בשם "כן. מייהדים!", המציג תוכנית להרחבת ההתיישבות בנגב ובגליל.

הגילוי על המגעים החשאיים בין סמוטריץ' לפייגלין עורר סערה קשה במחנה הימין. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגד סמוטריץ'. "שבוע טוב אדוני ראש הממשלה", כתב בן גביר בהודעה חריפה, "נדהמתי מהדיווחים על כך שסמוטריץ' ופייגלין ניהלו בתיווכך מו"מ מתקדם לאיחוד, ורק כדי 'להלחיץ את פייגלין', יצאתם אתה וסמוטריץ' בקריאה מבוימת לאחדות איתי, שכל תכליתה להנמיך את דרישות פייגלין". בן גביר הוסיף: "להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה לאחדות היא משחק ציני?! אדוני ראש הממשלה, קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ".

פרטי המגעים עם פייגלין

לצד הפגישות עם בן גביר, התברר כי סמוטריץ' מנהל מגעים מתקדמים עם פייגלין. על פי הדיווחים, במסגרת ההסכם המתגבש יוצב פייגלין במקום השני ברשימה המשותפת, ויקבל שיריונים נוספים לנציגים ממפלגתו. במקביל השיקה הציונות הדתית קמפיין "כן. מייהדים!" המציג תוכנית להרחבת ההתיישבות בנגב ובגליל. לטענת בן גביר, הקריאה הפומבית של נתניהו להתאחדות הייתה "משחק ציני" שמטרתו להפעיל לחץ על פייגלין ולהנמיך את דרישותיו במשא ומתן. הגילויים על המגעים החשאיים מוכיחים, לדבריו, כי הקריאה להתאחדות לא הייתה כנה.

עוצמה יהודית: החלטה סופית

מפלגת עוצמה יהודית פרסמה תגובה רשמית וחד-משמעית: איחוד עם הציונות הדתית לא יתרחש, והחלטה זו סופית. "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת", נמסר מהמפלגה. "החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך, לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף". עוצמה יהודית הציעה לראש הממשלה שתי אפשרויות חלופיות: "או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשיריונים שקיבל רה"מ בליכוד למען סמוטריץ' - על מנת לוודא את ניצחון הימין בבחירות והקמת ממשלת ימין אמיתית".

ח"כ כהן: "חדל ירי"

גם מתוך שורות הימין נשמעו תגובות חריפות. חבר הכנסת אלמוג כהן פנה לבן גביר בביקורת והזכיר לו את משבר ההצבעה על התקציב: "ערב התקציב עמדת להפיל את הממשלה, אם לא אני שהצבעתי בעד בניגוד להנחייתך, אתה היית באופוזיציה". כהן הוסיף: "הגיעה העת לאחריות, איתמר, אם לא תסתכל על טובת הגוש נקבל את מנסור בקבינט. חדל ירי בנגמ"ש". דבריו משקפים את עומק המחלוקת בתוך המחנה הימני, כאשר חלק מהחברים סבורים כי בן גביר מעמיד שיקולים אישיים מעל טובת הגוש כולו.

קריאת ראש הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם קריאה דרמטית לשני השרים בממשלתו. "אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון", כתב נתניהו. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין". הקריאה מגיעה על רקע מתחים פוליטיים עזים בימין, לאחר שהתברר כי אין סיכוי ממשי לאיחוד בין עוצמה יהודית למפלגתו החדשה של עופר וינטר. כעת מפנה ראש הממשלה את מאמציו לניסיון לאחד את שתי המפלגות הימניות הקיימות. עם זאת, הסירוב החד-משמעי של עוצמה יהודית והמתקפה החריפה של בן גביר מעידים כי הדרך לאיחוד רחוקה. השאלה המרכזית היא האם גוש הימין יצליח להתגבר על המחלוקות הפנימיות ולהבטיח 61 מנדטים, או שהפיצול יוביל לתוצאות בחירות שיקשו על הקמת ממשלת ימין.