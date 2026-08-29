בשיעורו השבועי הקדיש הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף דברים חריפים ביותר כלפי היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה לבטל את אירועי ההילולה המרכזיים לזכרו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

מרן הראשון לציון פתח את דבריו בכאב רב: "היועמ"שית שונאת הדת שהחליטה לבטל את ההילולות למרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א", ואמר בחריפות: "המרשעת הזו מתעסקת עם מרן? הקב"ה יכלה אותה, היא תקבל את המכה שלה".

מרן הראשון לציון פירט בשיעורו:

"תשמעו, בהלוויה של מרן, האבא, היו שם כמעט מיליון איש, כל עם ישראל. היו חילונים ודתיים, כיפות סרוגות, כיפות לבנות, חסידים ליטאים. מי שהיה בלוויה וראה את הציבור הרחב שהיה שם, כל הציבור היה שם, מיליון איש. נו, מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו אשכבה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, כפי שכל הציבור הכיר בגדלותו, פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זו הרשעה הזו, היועצת המשפטית, אני לא יודע איך קוראים לה, המיארה המשוגעת הזו, מוציאה חוות דעת שאסור להרסות עצרת לכבודו של מרן. הרבין, הוא נרצח, רק סמוך לבחירות, ועליו הם לא אוסרים".

והוסיף בכאב: "זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שהרסו עצרת, למה לא? אבל מרן גדול הדורות, שלא היה איש פוליטי, מרן היה איש תורני. רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני. הוא הוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרות לפני בחירות, שלא ישמעו בקולה מי בכלל. הקב"ה יכלה אותה, ייתן לה את המכה שלה. מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות מתעסקת איתו. זה לא יעבור בשתיקה, השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה".