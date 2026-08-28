בבלי
מתיחות במעבר עופר

בחור ישיבה נעצר בחשד לנהיגה ברכב גנוב • מפגינים חוסמים את כביש 443

בחור בשנות ה-20 נעצר במעבר עופר לאחר שנמצא נוהג ברכב החשוד כגנוב • הבחור טוען לאי הבנה ברישום הרכב • בעקבות החשש להעברתו למשטרה הצבאית הגיעו עשרות למקום וחסמו את ציר 443 לכיוון ירושלים

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

כביש 443 לכיוון ירושלים באזור , לאחר שבחור ישיבה חרדי נעצר במקום בחשד שנהג ברכב החשוד כגנוב.

על פי הודעת דוברות המשטרה, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו את הבחור במהלך בדיקה שגרתית שנערכה במעבר. במהלך הבדיקה עלה החשד כי הרכב שבו נהג הבחור הוא רכב גנוב. הנהג, תושב אשדוד בשנות העשרים לחייו, נעצר במקום. בבדיקה נוספת התברר כי הבחור רשום כנפקד גיוס.

הבחור מצדו טוען כי ייתכן שמדובר באי הבנה הקשורה לרישום הרכב. כאשר התעורר חשש שהבחור יועבר לידי המשטרה הצבאית, יצאה קריאה לציבור להגיע למקום ולסייע לו.

צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

קריאת הסיוע הניבה תוצאות מהירות, וזמן קצר לאחר ה הגיעו למקום עשרות אנשים שהחלו לחסום את ציר התנועה במחאה על המעצר. כוחות מג"ב ושוטרי מחוז ש"י פעלו במקום להשבת הסדר ולפתיחת הציר לתנועה.

במשטרה נמסר כי החקירה בנוגע לנסיבות גניבת הרכב נמשכת בתחנת מודיעין עילית שבמחוז ש"י. כוחות מג"ב ניסו לפתוח את כביש 443 לניידת המשטרה עם העצור בתוכה, אך עד לשעות אחר הצהריים לא הצליחו בכך.

האירוע מצטרף לשורת מעצרים של בני ישיבות שהתרחשו בתקופה האחרונה, ומעורר מתיחות בקרב הציבור החרדי. הפרטים המדויקים של האירוע עדיין בבדיקה.

מעצרבבליכביש 443
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