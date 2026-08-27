בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי התרחש אירוע ביטחוני חריג במזרח ירושלים, כאשר כוחות משולבים של משטרת ישראל, לוחמי משמר הגבול וצה"ל פעלו לפינוי מתחם השייך לארגון אונר"א. במהלך הפעילות המבצעית התגלה כי קבוצת חשודים התבצרה על גג אחד המבנים והחלה להשליך אבנים כבדות לעבר הכוחות הפועלים בשטח.

הלוחמים זיהו את מקור האבנים וביצעו ירי מדויק לעבר מיידי האבנים, לאחר שנוצרה סכנה ממשית לחייהם. כתוצאה מהירי נפצעו חמישה חשודים שהיו על הגג, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. גורמי הביטחון הדגישו כי הירי בוצע רק לאחר שהאבנים יצרו איום ישיר על חיי הלוחמים.

לפי הפרטים שנמסרו ממערכת הביטחון, הפעילות במתחם החלה במסגרת משימה מתוכננת לאבטח את פינוי המקום באופן מלא. אולם במהלך הפעולה, כשהכוחות כבר נכחו בשטח, החלו החשודים ליידות אבנים כבדות מהגג, מה שאילץ את הלוחמים להגיב באש חיה.

הפעולה במתחם אונר"א מתבצעת במסגרת מדיניות ממשלתית לסגירת פעילות הארגון בירושלים. לפני ימים ספורים פשטו כוחות הביטחון על מרכז ההכשרה המקצועית של אונר"א הסמוך לכפר עקב, במטרה לסגור את המעוז האחרון של הארגון בעיר הבירה.

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במשטרה הבהירו כי "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בעוצמה רבה מול כל גורם שינסה לסכן את אזרחי מדינת ישראל ואת הלוחמים בשטח". המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע.