הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אברהם אנג'ל, תלמיד בישיבת "נזר ישראל", הוסגר לכלא 10 בימים האחרונים, צעד שמעורר סערה בציבור החרדי. הבחור נעצר בסוף השבוע האחרון בכביש 443 בחשד שנהג ברכב גנוב. על אף שגורמים במשטרה הבהירו במפורש כי לא יעבירו אותו למשטרה הצבאית, בפועל הוסגר לידיה ונכלא.

במערכת "צבע שחור" מביעים חשש עמוק מההתפתחות. לדבריהם, "שבירת ההבטחות והעברה למשטרה הצבאית בניגוד להבטחות מפורשות תגרום לקריסת האמון במערכת האכיפה, ובעת ניסיונות מעצר עתידיים של תלמידי ישיבות בשטח, הדבר יוביל ישירות לאנרכיה ולאובדן שליטה מוחלט". מעצרו של אנג'ל מצטרף לשורה של מעצרים נוספים בימים האחרונים. הבחור ישראל גוחפי, תלמיד בישיבת כפר חסידים, נעצר בחיפה לאחר תקלה בכרטיס הרב קו במהלך בדיקת פקח, והוסגר אף הוא למשטרה הצבאית. בנוסף, נעצר בסוף השבוע משה שטיינר, תלמיד ישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר. גם מוטי מישקובסקי, נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי ראש ישיבת גאון יעקב, נעצר באזור יער בן שמן, הוסגר למשטרה הצבאית, עמד למשפט ונגזרו עליו 20 ימי מאסר בכלא 10. הרמטכ"ל משיב בפרשת הפצ"רית בבלי | 27.08.26 בעקבות המעצרים יצאו אנשי הפלג הקיצוני - הרצפ"ניקים - למחאות וחסמו כבישים באזור המרכז, ביניהם כביש גהה ומקטעים בכביש ז'בוטינסקי. במחאות השתתפו כשלושים מפגינים.

הפגנה נגד הגיוס | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התייחס במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים למעצרי תלמידי הישיבות, ושיתף מקרה מהעבר של תלמיד ישיבה שנכלא בכלא צבאי ועבר סבל רוחני קשה.

"האסירים, בחורי הישיבה המסכנים שעצרו אותם", פתח הראש"ל. "סיפר לי אחד האסירים, לקחו אותו לבית מעצר, והטלוויזיה הייתה כל הזמן עובדת. הוא היה שם כמה ימים, הוא התחנן לסוהרים - אין עם מי לדבר, ראש בקיר - אני בן ישיבה, אני בן תורה, מה אתם מראים טלוויזיה, כל מיני פריצות, כל מיני דברים. לא שמעו בקולו, כאילו כופים אותו".

דבריו של הראש"ל - צילום: דר וסוחרת דבריו של הראש"ל | צילום: צילום: דר וסוחרת 10 10 0:00 / 0:25

מחר צפוי להתקיים יום גיוס לצה"ל המיועד לציבור החרדי, ובמקביל מתוכננות הפגנות נרחבות מול לשכות הגיוס השונות.

בית הדין של 'העדה החרדית' בירושלים פרסם קריאה חריפה תחת הכותרת "בחורי הלכו בשבי", בה קוראים רבני הבד"ץ לציבור לצאת ולהפגין מול לשכות הגיוס ולפעול למניעת התייצבות של צעירים חרדים.

"מפי העסקנים הי"ו נודע לנו כי ליום ראשון נצו"י י"ז אלול הבעל"ט, הועידו רשעי ישראל ליום גיוס כללי רח"ל לבחורים חרדים שומרי תורה ומצוות", נכתב במכתב. "קוראים אנו אל ציבור החרדים לדבר ה' אברכים אשר ביכולתם להשתתף במחאות ולפעול כדת של תורה, וכן לפעול ע"מ לשכנע בחורים לבל תמוט רגלם".

אחד מעצרות של העדה בירושלים נגד גזירת הגיוס ( צילום: שמואל דריי )

על רקע קמפיין הבחירות, צפויים פוליטיקאים להגיע למקום ולהביע תמיכה במתגייסים, מה שעלול להחריף את המתיחות. ההערכות בשטח מצביעות על כך שהשבוע הקרוב צפוי להיות מהסוערים ביותר בזירה החרדית לאחרונה, כאשר השילוב בין שבירת ההבטחות בפרשת המעצרים לבין ימי הגיוס עלול להוציא אלפי מפגינים לרחובות.