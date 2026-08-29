סמוך לכניסת השבת התקבל בארה"ב מידע על מפגש חשוב המתוכנן להתקיים בשבוע הקרוב בבית הלבן, במסגרתו צפויים מנהיגי עולם התורה והחסידות בארצות הברית להתקבל לשיחה מיוחדת עם הנשיא דונלד טראמפ.

על פי הפרטים שהתקבלו, בין המוזמנים למפגש נמנים האדמו"ר מסאטמר, האדמו"ר מסקווירא, האדמו"ר מבאבוב והאדמו"ר מויז'ניץ מונסי, לצד הגאון רבי מלכיאל קוטלר, ראש ישיבת בית מדרש גבוה בלייקווד.

המפגש מתוכנן כעת ליום חמישי הבא, כאשר מאחורי הקלעים נבחנים עדיין הסידורים הלוגיסטיים והשאלה מי ישתתף בפועל, בייחוד לאור הסמיכות לימי הרחמים והסליחות וההכנות הנערכות בחצרות הקודש לקראת ימים הנוראים.

על סדר היום של המפגש המתוכנן עומדות סוגיות המצויות בלב ליבה של היהדות החרדית באמריקה, ובראשן שמירת עצמאות החינוך החרדי והעסקנות הכללית. כמו כן, מתכוונים המנהיגים להביע הכרת טוב מפורשת לנשיא טראמפ על תמיכתו המתמדת בצרכי הקהילה היהודית ובמוסדותיה.