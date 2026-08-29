בבלי
לקראת ימי הרחמים והסליחות

מנהיגי עולם התורה בארה"ב יתקבלו אצל הנשיא טראמפ

אדמו"רים וראשי ישיבות מהשורה הראשונה צפויים להתקבל השבוע בבית הלבן לשיחה עם הנשיא • בסדר היום: עתיד החינוך החרדי והכרת הטוב על התמיכה בקהילה • ההשתתפות בפועל נבחנת בחצרות לאור הסמיכות לימי הרחמים

סמוך לכניסת השבת התקבל בארה"ב מידע על מפגש חשוב המתוכנן להתקיים בשבוע הקרוב בבית הלבן, במסגרתו צפויים מנהיגי עולם התורה והחסידות בארצות הברית להתקבל לשיחה מיוחדת עם הנשיא .

על פי הפרטים שהתקבלו, בין המוזמנים למפגש נמנים האדמו"ר מסאטמר, האדמו"ר מסקווירא, האדמו"ר מבאבוב והאדמו"ר מויז'ניץ מונסי, לצד הגאון רבי מלכיאל קוטלר, ראש ישיבת בית מדרש גבוה בלייקווד.

המפגש מתוכנן כעת ליום חמישי הבא, כאשר מאחורי הקלעים נבחנים עדיין הסידורים הלוגיסטיים והשאלה מי ישתתף בפועל, בייחוד לאור הסמיכות לימי הרחמים והסליחות וההכנות הנערכות בחצרות הקודש לקראת ימים הנוראים.

על סדר היום של המפגש המתוכנן עומדות סוגיות המצויות בלב ליבה של היהדות החרדית באמריקה, ובראשן שמירת עצמאות החינוך החרדי והעסקנות הכללית. כמו כן, מתכוונים המנהיגים להביע הכרת טוב מפורשת לנשיא טראמפ על תמיכתו המתמדת בצרכי הקהילה היהודית ובמוסדותיה.

האדמו"ר מסאטמרדונלד טראמפהרב מלכיאל קוטלרחינוך חרדיבבלי

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