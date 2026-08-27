מפלגת 'עוצמה יהודית' תקיים ביום שלישי הקרוב, י"ט באלול, כנס פעילים מרכזי באולמי 'אקפלה' בנתניה. במסגרת האירוע תשיק המפלגה פרויקט חריג: ספר ילדים בשם 'השר שלא עצר', המתאר את פועלו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

הספר, שכבר הועבר להדפסה, מיועד לחלוקה למאות אלפי תלמידים ברחבי הארץ. לצורך הפקתו והפצתו הוקצה תקציב מפלגתי הנאמד בעשרות אלפי שקלים. המפלגה לא פירטה מי חיבר את הטקסט, מי מימן את ההפקה, ובאילו מסגרות חינוך ספציפיות הוא אמור להתקבל.

פעילים יחלקו בשערי בתי הספר

על פי חשיפת ynet, בקבוצות הפנימיות של פעילי 'עוצמה יהודית' חולקו הנחיות ברורות: הפעילים התבקשו להתייצב בכניסות לבתי הספר ברחבי הארץ עם פתיחת שנת הלימודים ולחלק את הספרים ישירות לידי התלמידים. לחלק מהפעילים אף הועברו רשימות מסודרות של מוסדות חינוך מיועדים.

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החלוקה מתוכננת להתבצע מחוץ לשטח בית הספר הרשמי, אך באופן שמכוון ישירות אל הילדים המגיעים ללימודים. הספר עצמו נכתב בשפה נגישה המותאמת במיוחד לילדים, ולצד תיאור פעילותו והישגיו של השר, הוא משלב מסרים חריפים המזוהים עם מאבקיו הפוליטיים.

כבר על גבי כריכת הספר מופיע בן גביר בדמות קומיקס, כשלצידו מאוירת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כשהיא דורכת על גבי ניידת משטרה.

מומחים: 'מבנה אישיות חריג'

אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש מנתחים בשיחה עם 'בבלי' את היוזמה כביטוי מובהק למבנה אישיות חריג. לדברי מומחים, ההחלטה של נבחר ציבור מכהן ליצור ספר ילדים המציב את עצמו במרכז כגיבור כל-יכול, בלתי מנוצח וללא פגמים, נובעת מצרכים פסיכולוגיים עמוקים של אגו בלתי מרוסן ודחף כפייתי להאדרה עצמית.

המומחים מסבירים כי מאפיינים מגלומניים אלו מתבטאים בטשטוש מוחלט של גבולות בין תפקיד ציבורי לפולחן אישיות פרטי, ובחוסר יכולת לראות מורכבות או להכיר במגבלות הכוח. הבחירה המכוונת לפנות לילדים רכים מדגישה צורך נפשי בהערצה עיוורת ולא-ביקורתית — כזו שאינה ניתנת להשגה בקלות בקרב קהל בוגר — ומעידה על מנגנון פיצוי המבקש לייצר מציאות אלטרנטיבית שבה הדמות מוצגת כעליונה, צודקת תמיד ונעדרת כל פגם.

המהלך החדש של הפצת ספר הילדים מעורר שאלות בדבר הגבולות בין פעילות פוליטית לגיטימית לבין ניסיון להשפיע על ילדים באמצעות שטיפת מח מוקצנת. מערכת 'בבלי' תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות.