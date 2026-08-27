יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, פרסם ביממה האחרונה סדרת 'ציוצים' חריפים ברשתות החברתיות, בהם הזהיר מפני סכנת פיצול הקולות בימין והשלכותיה האפשריות על הרכב הממשלה הבאה.

בפרסום שפורסם הבוקר (יום חמישי) בחשבון הטוויטר שלו, כתב נתניהו הבן כי "וינטר ימליץ על ליברמן לראשות הממשלה. זה די ברור". הפעילות הנמרצת שלו מתמקדת בקריאה לאיחוד כוחות בין מפלגות הקואליציה והרשימות הנמצאות בסביבת אחוז החסימה, במטרה לסייע לאביו במאמציו למנוע התפצלות נוספת של מפלגות הימין לקראת סגירת הרשימות.

בשעות אחר הצהריים הגיב נתניהו הבן ליו"ר מפלגת נעם אבי מעוז, שפרסם סקר שלפיו מפלגתו זוכה ל-6.59% תמיכה. הסקר, שנערך בקרב גולשי ערוץ הוואטספ של ערוץ 14, מציג תוצאות שונות באופן ניכר מהסקרים המקצועיים. נתניהו הבן כתב בתגובה: "די נו. אתה יודע שאין שום סיכוי בעולם שתעבור את אחוז החסימה. כל תרומתך תסתכם בשריפת קולות לימין שתעזור לגוש אייזנקוט - יאיר גולן - מפלגות ערביות להגיע ל-61 ולהקים ממשלה".

בהמשך היום הגיב יאיר נתניהו לבצלאל סמוטריץ', שפרסם ציוץ בנושא הכספים למוסדות החינוך החרדיים. נתניהו כתב: "צודק. ובנושא אחר - אם אתה לא מתאחד עם בן גביר אתה משחק רולטה רוסית על גורל המדינה ועלול להמליך ממשלה של האחים המוסלמים - ליברמן - יאיר גולן - אייזנקוט".

נתניהו הבן המשיך והזהיר: "גם אם אתה עובר את אחוז החסימה בסקרים, זה לא אומר שזה מה שיקרה במציאות. פייגלין ב-2019 היה על 10 מנדטים ובסוף לא עבר את אחוז החסימה. אל תעשה את הטעות שגאולה כהן והרב לוינגר עשו ב-1992, כאשר סירבו להתאחד, והובילו לממשלת רבין ואסון אוסלו".

בסיום דבריו כתב: "אני יודע שאתם לא סובלים אחד את השני. אז מה? אף אחד לא ביקש ממכם להתחתן. בסך הכל מדובר על בלוק טכני שמיד אחרי הבחירות תתפצלו חזרה לסיעות שלכם".

גם כלפי מפלגתו החדשה של עופר וינטר הפנה נתניהו הבן ביקורת. בשעות הצהריים הגיב למועמד המפלגה יוסף חדאד, שפרסם צילום מסך מכתבה שנכתבה עליו בעיתון 'הארץ'. נתניהו הבן כתב: "עיתון הארץ וליברמן באותו מחנה.... וליברמן ווינטר באותו מחנה".

לאיתמר בן גביר, שפרסם בבוקר ציוץ הזדהות עם יאיר נתניהו בנושא "הרדיפה של חלק מהעיתונאים האובססיבים", השיב נתניהו: "תודה רבה איתמר" - ולאחר מכן הוסיף את אותו מסר שהפנה קודם לכן לסמוטריץ': "ובנושא אחר - אם אתה לא מתאחד עם סמוטריץ אתה משחק רולטה רוסית על גורל המדינה ועלול להמליך ממשלה של האחים המוסלמים - ליברמן - יאיר גולן - אייזנקוט. גם אם סמוטריץ עובר את אחוז החסימה בסקרים, זה לא אומר שזה מה שיקרה במציאות".

נתניהו הבן חזר על האזהרה ההיסטורית: "פייגלין ב-2019 היה על 10 מנדטים ובסוף לא עבר את אחוז החסימה. אל תעשה את הטעות שגאולה כהן והרב לוינגר עשו ב-1992, כאשר סירבו להתאחד, והובילו לממשלת רבין ואסון אוסלו. אני יודע שאתם לא סובלים אחד את השני. אז מה? אף אחד לא ביקש ממכם להתחתן. בסך הכל מדובר על בלוק טכני שמיד אחרי הבחירות תתפצלו חזרה לסיעות שלכם".