18 דקות בלבד לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו פנה בפומבי לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקריאה להתאחד לקראת הבחירות, שיגר בן גביר תגובת וידאו חריפה שבה דחה על הסף את הלחץ לריצה משותפת עם 'הציונות הדתית'.

בסרטון שצולם בלשכתו, תקף בן גביר את כוונותיו של ראש הממשלה והאשים אותו בניסיון להחליש את מפלגתו במטרה לפנות להקמת ממשלת מרכז-שמאל. "רה"מ יקירי, שנינו יודעים את האמת", פנה בן גביר ישירות לנתניהו, "אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה 'לאומית רחבה'".

"רק עוצמה יהודית גדולה תבטיח ממשלת ימין"

בן גביר סירב לאמץ את תרחיש האיחוד הישיר שמקדם נתניהו, והציג מתווה חלופי משלו לשמירה על גוש הימין. לדבריו, "רק עוצמה יהודית גדולה, וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד – רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא-מלא".

התגובה המהירה של בן גביר מגיעה על רקע הפנייה החריגה של נתניהו מוקדם יותר הערב, שבה קרא לשני השרים "להתעלות מעל משקעים אישיים" ולהגיע להסכם על ריצה משותפת. נתניהו הזכיר את בחירות 1992 כדוגמה למחיר הכבד של פיצול בימין, כשאמר: "כל פעם שהלכנו מחוברים – ניצחנו. כשהלכנו מפורדים – הפסדנו".

ברקע: סכנת אחוז החסימה ונסיקת וינטר

הלחץ הכבד שמפעיל נתניהו נובע מחשש ממשי לאיבוד קולות בימין, במיוחד לאור הסקרים האחרונים המצביעים על נסיקתו של עופר וינטר. סקר שפורסם לאחרונה מצביע על כך שמפלגת "עמך ישראל" בראשות וינטר צפויה לזכות ב-6 מנדטים, בעוד הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' נותרת מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% בלבד.

בעוד נתניהו דורש לשחזר את הבלוק הטכני שרץ בעבר כדי להבטיח את שלטון הימין, בן גביר מאותת כי פניו לריצה עצמאית – ומגלגל את האחריות לחיבור הפוליטי לעברם של סמוטריץ' ווינטר. התגובה החריפה של בן גביר מעידה על קרב הישרדות פוליטי שמתנהל בימין, כשכל צד מנסה להבטיח את מעמדו לקראת מערכת הבחירות הצפויה.