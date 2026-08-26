מוטי לייטנר בהשקת קמפיין הבחירות של המפלגה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ימים ספורים לאחר השקת מפלגת 'הציבור החרדי' והכרזה רשמית על יציאה לדרך עצמאית מחוץ למסגרות הפוליטיות הוותיקות, נחשף המבנה הפנימי שאמור ללוות את קבלת ההחלטות בהתארגנות החדשה: ועדת רבנים המונה 15 חברים, שנועדה לתת מענה לסוגיות ציבוריות ועקרוניות.

בעוד בסיעות הוותיקות ההכרעות נמסרות כידוע למועצות גדולי וחכמי התורה, במפלגה החדשה בחרו להציג הרכב המבוסס בעיקרו על דמויות הפועלות במסגרות שילוב, ישיבות הסדר, עמותות שונות וקהילות מודרניות. רבני צבא, אנשי אקדמיה ופובליציסטים: השמות שנחשפו מתוך 15 החברים בוועדה, נחשפה רשימה של עשרה מבעלי התפקידים שנוטלים בה חלק. בין השמות: הר' יהושע פפר, יו"ר עמותת "נצח יהודה" ועורך כתב העת "צריך עיון", המשמש גם כמנהל התוכניות החרדיות ב'קרן תקווה'. לצדו הר' יצחק בר חיים, מראשי רבני עמותת "נצח יהודה", הפועל זה שנים ארוכות בליווי מסגרות צבאיות. שיתוף פעולה? השר מהליכוד בהילולת הבן איש חי שאורגנה ע"י תנועת 'אחי' דוד קליין | 09:24 פגישה חשאית: אלי ישי ואיזנקוט נפגשו דוד קליין | 11:58 ברשימה מופיעים גם הר' יוסי בן ארזה, ראש מסגרת "משמר התורה" הפועל בתחומי הכשרת צעירים לקראת מסלולי שירות ייעודיים, והר' כרמי גרוס, ראש ומייסד רשת "דרך חיים", המפעילה מסלולים המשלבים לימודים עם הכשרה טכנולוגית ואקדמית ושירות בצה"ל. בנוסף נמנים על הוועדה הר' נתנאל עמר, מנהל בית מדרש בשלוחת ישיבת ההסדר בירושלים הפועלת בשילוב עם קמפוס 'מכון לב', והר' איתמר אבישי, רב צבאי העוסק בכתיבת הדרכות הלכתיות ייעודיות למשרתים בצבא. כמו כן משתתפים הר' דוב לודמיר, פובליציסט הכותב בבמות חשיבה סביב אתגרי ההשתלבות בתעסוקה ובחברה, והר' יצחק אדלרשטיין, מרצה ואיש חינוך הפועל בעיקר בקרב קהילות חרדיות מודרניות ודוברי אנגלית בארץ ובחו"ל. השמות הנוספים שנחשפו: הר' ווהלגלרנטר, רב ואיש חינוך הפועל בקהילות השילוב ובקרב ציבור דוברי האנגלית, והר' מאייר, איש חינוך מקרב קהילות השילוב האנגלו-סכסוניות.

שלט חוצות של מפלגת "הציבור החרדי" ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

"מבנה שמגדיר את קהל היעד"

הקמת הוועדה במתכונת זו מעוררת עניין רב במערכת הפוליטית החרדית. גורמים המעורים בנעשה מציינים כי עצם בחירת הדמויות – שרובן המוחלט מזוהה עם עולם הצבא, האקדמיה וההגות המודרנית – ממחישה בדיוק את סדר היום שהמפלגה מבקשת לקדם.

"די במבט חטוף על רשימת החברים כדי להבין את נקודת המוצא של הגוף הזה", מסבירים גורמים פוליטיים. "אין כאן ניסיון לפנות למיינסטרים של עולם התורה או לישיבות המסורתיות, אלא התמקדות מובהקת באותן קבוצות שוליים ועמותות הפועלות סביב נושאי הגיוס והאקדמיה".

גורם בכיר המעורה בפרטים מוסר כי ככל הנראה הר' דוד לייבל גם עומד מאחרי המפלגה, אך את שמו מסתירים במהלך הקמפיין מאחר וגדולי ישראל כבר יצאו נגדו בחריפות גדולה והזהירו מפניו, מה שאין כן הרשימה שאנו מפרסמים כאן - שברובה היא אנונימית והרבנים עדיין לא הזהירו מפניהם.

במפלגת 'הציבור החרדי' ממשיכים בינתיים בהיערכות לפריסת מטות השטח בריכוזים החרדיים, כאשר במערכת הפוליטית ממתינים לראות האם הקו שמציגה הוועדה החדשה יצליח לייצר אחיזה של ממש מעבר לחוגים המצומצמים שבהם פועלים חבריה.