יאיר נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

גורמים במערכת הביטחון בישראל מבהירים כי המידע המודיעיני שהתקבל בעניין איום אפשרי על בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, בעת שהותו באזור מיאמי, היה בעל אופי כללי ולא הצביע על תכנית קונקרטית שעמדה להתבצע. כך עולה מדיווחו של ניר דבורי.

על פי הבהרתם, המידע התייחס לכוונה רחבה לפגוע בבכירים ישראלים, ולא למזימה ספציפית שהייתה בשלבי ביצוע. במסגרת ההיערכות ומתוך רצון להימנע מנטילת סיכונים, הוחלט לחזק את מערך האבטחה סביב נתניהו הבן, ואף נדרש ממנו לשוב לישראל. יחד עם זאת, במערכת הביטחון דוחים את הדיווחים על אירוע דרמטי שהתרחש במקום ועל סיכול של פיגוע בשעת מעשה. גורמים במערכת הביטחון מסרו כי "לא מוכר כאן סיכול של הרגע האחרון שעמד לצאת אל הפועל". בכך הובהר כי לא ידוע על אירוע שבו נעצרה חוליית טרור או נמנע חיסול כנגד נתניהו הבן במיאמי. הדברים נאמרו בתגובה לפרסום ברשת ניוזמקס האמריקנית, שלפיו סוכנים איראנים שהו באזור הלנדייל ביץ' ואספו מודיעין על תנועותיו ומקום מגוריו של נתניהו. על פי הדיווח האמריקני, המודיעין הישראלי זיהה את האיום החמור כבר בחודש דצמבר והתריע בפני הרשויות המקומיות, דבר שהוביל לכך שנתניהו עזב את ציודו האישי וטס ישירות לישראל. הפרסומים בכלי התקשורת בארצות הברית הגיעו לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו גילה בעצמו כי איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניו.

יאיר נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

טענות במכתב תלונה: "חוליית מחבלים הגיעה עד פתח ביתי"

במקביל, נחשפים פרטים נוספים על ניסיון ההתנקשות הנטען ביאיר נתניהו במיאמי. במכתב תלונה ששלח בנו של ראש הממשלה למפכ"ל המשטרה, לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה, נטען כי חוליית מחבלים שפעלה בשליחות המודיעין האיראני הגיעה עד לפתח הבית שבו שהה.

המכתב נשלח במסגרת דרישתו של נתניהו לפתוח בחקירה פלילית וביטחונית כנגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב. נתניהו טוען כי משגב פרסם ברשת פרטים על מקום מגוריו במיאמי, מערך האבטחה סביבו והרגלי תנועתו, וכי המידע הגיע לידי גורמים עוינים וסייע להם.

"בעקבות אותם פרסומים, ובהסתמך עליהם באופן בלתי אמצעי הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי, וביצעו ניסיון חיסול פתאומי וממוקד נגד יאיר נתניהו", נכתב במכתב. לפי המכתב, מאבטחי השב"כ שליוו את נתניהו נאלצו להתמודד מול חוליית מחבלים איראנית, ובזכות תושייתם נמנע, לטענתו, ניסיון חיסול ממוקד.

בא כוחו של נתניהו, עורך הדין אוריאל ניזרי, דורש לפתוח בחקירה כנגד משגב ואף לעצור אותו, בטענה כי הפרסומים סיפקו לאויב "מפת דרכים" וסיכנו את נתניהו ואת מאבטחיו.