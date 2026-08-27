אירוע אלימות קשה התרחש היום (יום ה') באוטובוס שנסע באזור גבעת זאב שבירושלים, כך נמסר ממשטרת ישראל. פקח תחבורה ציבורית שביצע את תפקידו הרגיל במהלך הנסיעה הותקף בידי נוסעים, ונפצע באורח קל.

צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לפקח טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים להמשך בדיקות וטיפול. על פי הדיווחים הראשוניים, התקיפה אירעה במהלך נסיעה רגילה, כאשר הפקח ביצע את עבודתו השוטפת. הנסיבות המדויקות של האירוע נמצאות כעת בבדיקה משטרתית מעמיקה.

מיד לאחר קבלת הדיווח במוקד 100, הוקפצו כוחות משטרה מתחנת לב הבירה במחוז ירושלים אל מקום האירוע. השוטרים החלו מיד בפעולות חקירה נרחבות, לרבות איסוף עדויות מנוסעים שנכחו באוטובוס ונחשפו למתרחש.

במקביל, החוקרים אוספים ראיות טכנולוגיות ופורנזיות מהזירה. בין היתר, נבדקות הקלטות ממצלמות האבטחה המותקנות באוטובוס ובסביבה הקרובה, במטרה לזהות את החשודים ולעקוב אחר תנועותיהם לאחר האירוע.

תופעת האלימות כלפי עובדי תחבורה ציבורית - נהגים ופקחים - מעוררת דאגה רבה בשנים האחרונות. מדובר בעובדים המספקים שירות חיוני לציבור הרחב, והחשיפה שלהם לאלימות ואיומים פוגעת בתחושת הביטחון האישי של הנוסעים והעובדים כאחד.

במשטרת ישראל רואים בחומרה יתרה כל פגיעה בעובדי ציבור במהלך מילוי תפקידם, ומבהירים כי יופעל כל אמצעי זמין להגיע אל החשודים ולהביאם לדין. בשנה האחרונה נרשמו מספר מקרים דומים של תקיפות עובדי תחבורה, והמשטרה מטפלת בכל מקרה בנפרד תוך אכיפה נחושה.

המשטרה פונה לציבור בקריאה: כל מי שהיה עד לאירוע או שיש בידיו מידע שעשוי לסייע בחקירה, מתבקש ליצור קשר עם מוקד 100 או עם תחנת לב הבירה בירושלים.