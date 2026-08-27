ויכוח שהחל כחילופי דברים על מקום חנייה פנוי ברחובות כפר יונה, הסתיים באירוע חמור: תקיפה אלימה, פציעה ופינוי רפואי לבית חולים. בעקבות האירוע הוגש כתב אישום נגד שלוש נשים, ורביעית שוחררה בתנאים מגבילים.

על פי הפרטים שהותרו לפרסום, האירוע החל כאשר נהג התעמת עם אחת החשודות בעניין תפיסת מקום חנייה. החשודה פנתה באמצעות הטלפון לאחותה והזעיקה אותה למקום.

תוך זמן קצר הגיע למקום רכב ובו האחות ושתי נשים נוספות. הנשים זיהו את רכבו של הנהג, חסמו את דרכו, יצאו מהרכב כשהן נושאות אלות, והחלו להכות אותו.

הנהג ספג חבלות בראשו ונזקק לטיפול רפואי, ורכבו ניזוק. שוטרי תחנת שדות במרחב שרון פתחו בחקירה, איתרו את ארבע המעורבות ועצרו אותן לחקירה.

בסיום ההליכים המשטרתיים, הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום נגד שלוש מהחשודות. כתב האישום כולל עבירות של פציעה, חבלה במזיד ברכב ותקיפה. החשודה הרביעית שוחררה בתנאים מגבילים.

האירוע מצטרף למקרים נוספים בהם ויכוחים יומיומיים מסלימים לאלימות. לפני מספר ימים דווח על סכסוך חנייה ברמת השרון שהסתיים בקנס כספי גבוה, וכן על התייקרות בתעריפי החנייה בירושלים.