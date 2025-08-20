ראש העירייה שוחח עם 'בבלי' ולטענתו, הוא מתכונן לעמוד בכניסה לשכונת גבעת אלונים - דרכה עוברת הדרך המובילה לבסיס הצבאי, יחד עם תושבים במטרה למנוע חסימות כבישים | "אנחנו לא מוכנים שכפר יונה תהפוך שוב ושוב לזירת מחאה על חשבון התושבים של העיר שלי", הסביר ראש העיר (חדשות חרדים)
באולמי 'נועלה בשרון' בעיר כפר סבא, נחוגה שמחת נישואי בת רבה של כפר יונה הגאון רבי יוסף הללויה, עם בן הרה"ג יעקב דדון נשיא קהילת נשיא קהילת קול רינה בני ברק | בשמחה השתתפו רבנים בכירים, פוליטיקאים ואישי ציבור מכל גווני החברה הישראלית (חרדים)
רחובות כפר יונה צהלו הבוקר, עם הגעתו של תלמיד ישיבת "עץ החיים" לאחר שחרורו מהכלא הצבאי בגין אי-התייצבות לצבא | התושבים וידידיו קידמו את פניו בשירה וריקודים, על רקע המחאה המתמשכת נגד גיוס בני ישיבות | צפו בתיעוד (חרדים)
דיווח ראשוני: רכב התנגש בתחנת אוטובוס בכביש 57 בכניסה לכפר יונה. כונני החירום מעניקים במקום טיפול רפואי לשבעה נפגעים בדרגות פציעה שונות | נהג הרכב ניסה לברוח אחרי שפגע בתחנה | המשטרה: הנסיבות והרקע - נבדקים (חדשות בארץ)
אחת הדמויות הרבניות הוותיקות בישראל - הוא הרב עוזי שוויצה מכפר יונה, שהיה גם מקורב מאוד לרב שלמה קרליבך זצ"ל | בימים אלו מציין הרב חמישים שנים לעלותו לכס הרבנות ובני העיר החליטו לערוך לו חגיגה גדולה ומושקעת | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)