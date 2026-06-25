בעקבות המחאות הגדולות שהתקיימו לאחרונה סביב כלא 10, שיגר ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, מכתבים חריפים לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. במכתבים הוא דורש להעביר את מתקן הכליאה הצבאי אל מחוץ לעיר, בטענה כי ההפגנות החוזרות משבשות את חיי התושבים ופוגעות בביטחונם ובאיכות חייהם.

במכתבו לשר הביטחון טוען טייב כי בעקבות ההפגנה האחרונה, שאליה הגיעו למעלה מרבבת מפגינים, שובשה לחלוטין שגרת החיים בעיר במשך שעות ארוכות. לדבריו, תושבים נותרו נצורים בבתיהם במשך כארבע שעות, התחבורה הציבורית הושבתה, צהרונים בוטלו והורים נאלצו לעזוב את עבודתהם כדי לאסוף את ילדיהם.

עוד מסר ראש העיר כי בתום ההפגנה נותרו ברחבי העיר כמויות גדולות של פסולת, וכי חלק מהמפגינים אף עשו את צורכיהם בחצרות בתים פרטיים. לדבריו, המחאה "חרגה מגבולות מחאה לגיטימית והפכה לפגיעה חמורה במרקם הציבורי, בתחושת הביטחון ובאיכות החיים של התושבים".

"לא מדובר בעניין עם החרדים"

במכתבו לשר בן גביר הבהיר טייב כי אין מדובר במאבק נגד הציבור החרדי, אלא בדרישה להגן על תושבי העיר. "אין מדובר בעניין עם החרדים, אלא עם כל קבוצות המפגינים המגיעות להפגין במקום", כתב. לדבריו, בשנים האחרונות מתקיימות באזור הפגנות חוזרות ונשנות של קבוצות שונות - חרדים, הימין, סרבני מצפון וקבוצות אחרות - ובכל פעם התושבים הם אלה שמשלמים את המחיר.

ראש העיר הוסיף כי בעקבות ההפגנות הורגש מחסור משמעותי בכוחות משטרה בעיר, לאחר ששוטרים רבים נאלצו להמשיך בפעילות עד שעות הלילה המאוחרות. לדבריו, הדבר פגע גם במענה הביטחוני השוטף ובאכיפה בעיר.

"הפתרון האמיתי - העברת המתקן"

טייב ציין כי הוא מודה למשטרת ישראל על ההיערכות האחרונה, שבמסגרתה נמנעה כניסת שיירות הרכבים לשכונת גבעת אלונים, אולם לדבריו מדובר בפתרון זמני בלבד. בשיחה עם 'בבלי' הוא אף הבהיר כי "העיר הופכת לנצורה, תושבים לא יכולים לצאת או להיכנס באופן חופשי, ואיכות החיים שלהם נפגעת".

"הפתרון האמיתי והיחיד הוא העברת העריקים למתקן כליאה אחר, המרוחק ממרחב עירוני. ממילא מדובר במעצרים קצרים, הנמשכים יום או יומיים בלבד, ולכן אין כל הצדקה לכך שאלפי תושבים ישלמו פעם אחר פעם מחיר כה כבד בשל מיקום מתקן הכליאה"

בסיום פניותיו ביקש ראש העיר לקיים פגישות עבודה דחופות עם שני השרים, במטרה לקדם פתרון שימנע את הישנות הפגיעה בשגרת חייהם של תושבי כפר יונה. כזכור, תושבי העיר איימו השבוע לעמוד בכניסה לשכונת גבעת אלונים במטרה למנוע חסימות כבישים וכניסת כלי רכב לשכונות.