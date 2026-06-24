שיירה ופרסה; הוראת משב"ק האדמו"ר לחסידים לקראת מחאת הרכבים

הרחוב החרדי נמצא כמרקחה לקראת מסע מחאת הרכבים האדיר שצפוי לצאת היום (רביעי) בשעה 16:00 מ-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ, כחלק מהמאבק הנחרץ נגד הגזירות המרחפות על עולם התורה בארץ הקודש.

בין החצרות הבולטות שלוקחות חלק אקטיבי בהתגייסות למערכה, ניצבת חסידות סלאנים, אשר הנהגתה מתווה קו חסר פשרות. כידוע, האדמו"ר מסלאנים נודע מזה שנים רבות בהשקפתו בהתנגדותו העקרונית לכל שיתוף פעולה או התערבות של מוסדות המדינה הריבונית בחיי הדת ובעולם התורה. עדות מובהקת לקו זה נרשמה בשנים האחרונות, כאשר יסד הרבי בבית שמש תלמוד תורה ייחודי עבור בני החסידות, המתנהל על טהרת הקודש ואינו נהנה מכל מימון, תקציב או תמיכה ממשלתית.

הערב, לצד רוחות המערכה, חוגגים בחסידות את שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר. השמחה הגדולה צפויה להיערך באולמי 'היכלי מלכות' בבני ברק, בהשתתפות מאות חסידים, אדמו"רים ורבנים.

אמש, שיגר המשב"ק האישי של האדמו"ר, הרב אשר ויינברגר, הודעה מיוחדת לכלל החסידים. בהודעה הובהר כי לאדמו"ר חשוב מאוד שכלל החסידים יפגינו נוכחות ויצטרפו למחאת הרכבים בכבישים נגד הפגיעה בלומדי התורה. יחד עם זאת, הונחו הנהגים בשלב מסוים באמצע הדרך, לבצע פניית פרסה, לשוב על עקבותיהם כדי להשתתף בחתונה.

כאן ב'בבלי' נמשיך ללוות את מסע המחאה הארצי ונעביר דיווחים וגלריות.