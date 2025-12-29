רגע מרגש נרשם השבוע בשריד בית מקדשנו, כאשר האדמו"ר מערלוי הגיע לתפילה ע"י אבני הכותל המערבי, לרגל שבעת ימי התשלומין של חג השבועות שם העתיר לישועת הכלל והפרט | ברחבת הכותל נפגש הרבי במקריות נדירה עם האדמו"ר מסלאנים, והשניים התברכו בחמימות רבה ובמאור פנים | צפו בתיעוד מהתפילה, לצד גלריה מחג השבועות ומעמד קידוש לבנה בצל האדמו"ר במרכז החסידות בשכונת קטמון בירושלים (חסידים)
תחת מעטה סודיות התכנסו הערב בירושלים עשרות אדמו"רים ורבנים, כשמיקום הכינוס נשמר בסוד, במטרה להתנגד לחוק הגיוס בכל אופן שהוא | ההזמנות לרבנים נשלחו בתזמון שקט, וההחלטה נפלה: עצרת ענק ביום שני הקרוב • הרבי מסלאנים בזעקה: "יש ערכים שהם למעלה מהחיים" (חרדים)
בשיחה פנימית לחסידיו, התייחס האדמו"ר מסלונים למצב הנוכחי במדינה ולהתנהלות חברי הכנסת, תוך שהוא מחמיא על התנהלותו של האדמו"ר מגור שהורה לנציגו לפרוש מהכנסת | בדבריו קרא האדמו"ר לאחדות העם והנציגים, להימנע מפשרות עם השלטון, ורק כך ננצח | הדברים המלאים (חסידים)
האדמו"ר מסלונים פקד את הכותל המערבי באישון ליל, שם העתיר לפני בורא כל יצור למען ביטול חוק הגיוס לישיבות | כזכור, לפני כמה שבועות תקף האדמו"ר את נציגי יהדות התורה בכנסת על שלא השתמשו בחוק אי אמון כדי להפיל את הממשלה נוכח הגזירות (חסידים)
בשיחת קודש שנשא האדמו"ר מסלאנים השבוע לפני חסידיו, הוא תקף בחריפות את חברי הכנסת החרדים על אי שימושם בחוק 'אי אמון' בממשלה ובחירתם לתמוך בחוק 'פיזור הכנסת' במסגרת המאבק סביב חוק הגיוס | הוא קרא למחות מכל הלב נגד הממשלה הזו ולא להתפשר | השיחה המלאה (חסידים)
האדמו"ר מסלאנים השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת החזקת מוסדותיו אשר אינם נהנים מכספי המדינה באופן רשמי, ערך השבוע מגבית מיוחדת עם מספר נגידים מחסידות סאטמר | הרבי חשף קשרים היסטוריים בין חסידויות סלונים וסאטמר ודן בסוגיית אי קבלת תקציבי המדינה | צפו בתיעוד (חסידים)
שני ימי מחאה יערכו סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר - בימים רביעי וחמישי, בהן אמורים להשתתף האדמו"רים מטשערנוביל, וסלאנים לצד ראשי ישיבות ורבנים | בתוך כך, נציגי צה"ל פשטו הבוקר על שכונת רמת סערט ויז'ניץ בחיפה, והבחורים שקיבלו צו גיוס ראשון ולא התייצבו הוקפצו אל היכל הישיבה | כל הפרטים (אקטואליה)
בדברים שנשא האדמו"ר מסלאנים בהנחת אבן הפינה לת"ת שאינו מתוקצב מכספי המדינה בבית שמש, הוא התייחס בהרחבה לסוגיית הגיוס | הרבי תקף את מעברם של מוסדות חינוך חסידיים לממ"ח ולרשתות "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף" | הרבי התייחס בדבריו גם לנושא רגיש - החרמת החסידות מהעיתונות החרדית והחסידית במשך עשרות שנים | התמלול המלא (חסידים, חדשות)