במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אושרה היום (שני) שכונת אחיסמך בלוד כזכאית לרישיון נשק אישי. בנוסף אישר השר בן גביר את יבנה, ראש העין, אבן יהודה והמועצה האיזורית חבל מודיעין.

אחיסמך, מהשכונות החרדיות הגדולות והמתפתחות בישראל, מצטרפת לרשימת היישובים והאזורים הזכאים לנשק במסגרת הרפורמה. המשמעות היא שתושבי השכונה שיעמדו בקריטריונים הקבועים בחוק יוכלו להגיש בקשה לקבלת רישיון נשק אישי.

הערים שנוספו לרשימה הן יבנה, ראש העין ואבן יהודה. בנוסף אושרו יישובי המועצה האזורית חבל מודיעין: כפר טרומן, בית עריף, חדיד, בארות יצחק, נופך, מזור, בני עטרות, רינתיה, נחלים, בן שמן, גינתון, כפר דניאל וכרם בן שמן.

הערים והיישובים החדשים מצטרפים לעוד עשרות יישובים שכבר אושרו במסגרת הרפורמה. מאז הרחבת הרפורמה, למעלה מ־270,000 אלף אזרחים כבר קיבלו רישיון נשק אישי. נתון חסר תקדים.

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כזכור, בפיגוע הקשה בצומת רמות בירושלים, אזרח חרדי שהחזיק בנשק מרפורמת הנשק של השר בן גביר חתר למגע וחיסל את המחבל, ובכך מנע אסון כבד יותר.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מסר: "אני גאה להמשיך את המהפכה ולהוסיף עוד ערים, יישובים ושכונות ברחבי הארץ לרשימת האזורים הזכאים. לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים".