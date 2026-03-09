כחלק מרפורמת הנשק שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אושרה היום שכונת אחיסמך בלוד כזכאית לרישיון נשק אישי | המשמעות היא שתושבי השכונה שיעמדו בקריטריונים הקבועים בחוק יוכלו להגיש בקשה לקבלת רישיון נשק אישי (משטרה, חרדים)
הציבור החרדי בבית שמש עומד למבחן דרמטי: הרבנים הכריעו בסוגיה הבוערת | הבשורה של בן גביר לאברכים: אישור נשיאת נשק גם ללא שירות צבאי - סיקור נרחב | למרות המלחמה - אלפים לא וויתרו על הטיסה המסורתית לליז'ענסק - תיעוד מיוחד היישר מפולין | שר החינוך מבשר על המגמה - שתשפיע ישירות על העורף הישראלי | שאגת הארי - היום ה-10: תמונת מצב מכל החזיתות (מעייריב)
לפי דיווחים באוסטרליה, המחבל שביצע את הפיגוע הנורא שגבה את חייהם של 15 בני אדם בחגיגות חנוכה בסידני, החזיק בלא פחות משישה כלי נשק רשומים כחוק | כעת, לאחר הטבח הנורא שמהווה את אירוע הירי הקשה ביותר במדינה מזה עשרות שנים, המדינה בוחנת שינוי בחוקי הנשק ( בעולם)
בן גביר אישר היום את צירופן של חמש ערים ומועצות לרשימת היישובים שזכאים לרישיון נשק פרטי, ובהן קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מועצה אזורית מגידו ותל מונד | מעתה, כ-100,000 אזרחים נוספים יהיו זכאים לשאת נשק פרטי | עד כה הונפקו כ־230,000 רישיונות כלי ירייה חדשים (בטחון)
חוקרי לה"ב 433 במשטרה סיימו את החקירה נגד פקידים במשרד לביטחון לאומי שהעניקו לכאורה תמורת שוחד רשיונות להחזקת נשק לאזרחים רבים ברחבי המדינה | לפי ממצאי החקירה הסכום המצטבר עומד על יותר מ-200 אלף שקלים שהתקבלו באמצעי העברה שונים (בארץ)
מפלגת עוצמה יהודית עדכנה לפני שעה קלה כי ראש לשכתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נחקרה במח"ש בחשד שקיבלה את רישיון הנשק שלה באופן לא חוקי | בן גביר תוקף: "מח"ש סימנה את הראש שלי ואת מקורביי, הגיע הזמן לפטר את ראשת מח"ש לאלתר" (משטרה)