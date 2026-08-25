משטרת ישראל עצרה הבוקר (שלישי) עורך דין בן 60 מטירה, החשוד בזיוף שיטתי של מסמכים רשמיים. על פי החשד, עורך הדין, העוסק בייצוג לקוחות בתיקי תעבורה, זייף מסמכים רבים במטרה לאפשר לנהגים שרישיונם נשלל להמשיך ולנהוג בניגוד לחוק. המעצר בוצע על ידי יחידת ההונאה ופשיעת סייבר במחוז מרכז, בתום חקירה סמויה ממושכת.

החשד הוא שעורך הדין יצר מצג שווא מול בתי המשפט, המשטרה ומשרד הרישוי, באמצעות מסמכים מזויפים שהציגו כאילו לקוחותיו הפקידו את רישיונותיהם וריצו את תקופת השלילה שנגזרה עליהם בגזר דין. בפועל, כך על פי החשד, הנהגים המשיכו להחזיק ברישיונותיהם ולנהוג ללא כל הגבלה, תוך סיכון משמעותי לבטיחות הציבור בדרכים.

יחידת ההונאה ופשיעת סייבר במחוז מרכז ניהלה בשבועות האחרונים, בשיתוף עם חוקרי אגף התנועה, חקירה סמויה מורכבת שבמהלכה נאספו ראיות המצביעות על פעילות שיטתית של זיוף מסמכים. החוקרים מעריכים שהחשוד סייע לנהגים שנפסלו מנהיגה בעקבות עבירות תנועה חמורות.

השיטה שבה פעל החשוד, לפי החומר שנאסף, כללה הכנת מסמכים מזויפים המעידים לכאורה על הפקדת רישיון נהיגה וריצוי מלא של תקופת הפסילה. בפועל, הנהגים המשיכו להחזיק ברישיונותיהם ולנהוג. משטרת ישראל מדגישה כי מדובר בסיכון ממשי לבטיחות הציבור, שכן נהגים שנפסלו מנהיגה בדרך כלל ביצעו עבירות חמורות המצדיקות את הרחקתם מהכביש.

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הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, הגיעו חוקרי יחידת ההונאה לביתו של החשוד בטירה ועצרו אותו. במקביל נערכו חיפושים בביתו ובמשרדו, במהלכם נתפסו מסמכים ומחשבים שעשויים להכיל ראיות נוספות.

בהמשך היום צפויים חוקרי יחידת ההונאה במחוז מרכז להביא את החשוד לדיון בבית המשפט, במסגרתו יבקשו להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה. גורמי החקירה מעריכים כי מדובר בפרשה רחבת היקף, ויתכן שמספר רב של נהגים קיבלו מסמכים מזויפים מהחשוד לאורך תקופה ממושכת.