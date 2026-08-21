דוברות המשטרה התירה הבוקר (ד') לפרסום פרטים נוספים בחקירה הנערכת בעקבות רצח הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בעיר בית שמש. מהחקירה שהתנהלה עד כה עולה כי החשוד, ליאל איפרגן, הגיע לאזור הדירה בה שהו הקורבנות מספר שעות טרם ביצוע המעשה הנורא.

במהלך אותה הגעה התקיימה שיחה קצרה בינו לבין בעל הדירה, ולאחריה שב החשוד לביתו. על פי החשד, כעבור מספר שעות חזר החשוד אל הדירה, התגלה בפניו נוכחותם של הקטינים ודקר אותם בחפץ חד, מה שהוביל למיתתו של הילד הלל מרדכי דדון ז"ל.

רפ"ק גיה אברהמי, סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר ירושלים, מסר: "הגענו לזירה קשה מאוד, בה מצא את מותו ילד קטן בזמן ששיחק בבריכה. בשלב הזה אנחנו ממקדים את פעולות החקירה על מנת להבין מה בדיוק היה המניע של החשוד".

בית המשפט השלום בירושלים האריך את מעצרו של החשוד, בן 26 המתגורר בסמיכות למקום, עד ליום כ"ה באב תשפ"ה (25.8.25). החשוד נעצר זמן קצר לאחר האירוע בידי שוטרי תחנת בית שמש והועבר לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים.

פרטי האירוע הקשה

האירוע הקשה התרחש בתחילת השבוע ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני ילדים, בני דודים בני 4 ו-7, נדקרו באמצעות חפץ חד בעת ששיחקו בבריכה בחצר הבית. הילד בן השבע, הלל מרדכי דדון ז"ל, נפטר מפצעיו בבית החולים הדסה עין כרם, והילד השני נפצע.

על פי הדיווחים, אב המשפחה שב לביתו וגילה את שני הילדים פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות לקראת חגיגת יום הולדת של אחד הילדים. נער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד למעשה.

גופת הילד הלל מרדכי דדון ז"ל שוחררה לקבורה לאחר פעילות מואצת של המחלקה המשפטית של זק"א. במהלך הפעילות המואצת מול כלל הגורמים, סוכם על ביצוע בדיקה מינימלית הנדרשת לצורך השלמת ההליך המשפטי בלבד, תחת פיקוחו ההדוק של הגאון הרב אשר לנדאו שליט"א, רב המכון לרפואה משפטית.

חוקרי המשטרה ממשיכים באיסוף ראיות ובחיבור פרטי החקירה במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את מלוא חומרת הדין עם החשוד.