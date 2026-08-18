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קוף שהוחזק שלא כדין בכלוב ביריחו חולץ: חשודה נחקרת

כוחות משטרה, צה"ל ורשות הטבע והגנים פשטו בלילה על בית ביריחו לפי צו בית משפט, ואיתרו קוף גנון ירוק שהוחזק בתנאים אסורים | הקוף הועבר למקלט, והחשודה שוחררה בתנאים מגבילים

הקוף שאותר וחולץ (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)

בשעות הלילה של יום שלישי האחרון יצאו כוחות משטרה, צה"ל ורשות הטבע והגנים לפעולת חיפוש בבית מגורים בעיר יריחו שבאזור הבקעה, על פי צו שניתן מבית המשפט. הפעילות בוצעה לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כך שבמקום מוחזק קוף בניגוד להוראות החוק.

בפעילות השתתפו שוטרים ממרחב גלעד במחוז ש"י, פקחי רשות הטבע והגנים, קצין שמורות הטבע של המנהל האזרחי, מפקדת יריחו ולוחמים מגדוד לביאי הבקעה (47) של צה"ל. המבצע תוכנן בעקבות הכוונה מודיעינית שהגיעה ממרחב דוד שבמחוז ירושלים וממרחב גלעד.

במהלך החיפוש נמצא קוף מסוג גנון ירוק, שהוחזק בתוך כלוב בתוך הבית, בניגוד להוראות החוק. הקוף הועבר לטיפול פקחי רשות הטבע והגנים, ומשם הובל למקלט הקופים הישראלי.

במסגרת החקירה נעצרה תושבת רמלה כבת שלושים, שנחקרה על ידי רשות הטבע והגנים. החשודה שוחררה בתנאים מגבילים, והיא צפויה להיזמן להמשך חקירה בחשד לעבירות של סחר, ציד והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת.

הכלוב שבו הוחזק הקוף בניגוד לחוק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)
הכלוב שבו הוחזק הקוף בניגוד לחוק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)
הכלוב שבו הוחזק הקוף בניגוד לחוק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)
משטרהרשות הטבע והגניםקופיםיריחו

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