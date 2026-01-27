יומיים לאחר שחולצה מיריחו, פורסם הערב מה היא סיפרה לחוקרי מחוז ש"י על הרגעים הדרמטיים שעברה עד שחולצה | "כשהגעתי למיקום, קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם איים באקדח", שחזרה | במשטרה מגדירים את האירוע כחמור מאוד, והוא נחקר בשלב זה כפלילי אך ייתכן שיתברר שמדובר באירוע לאומני (משטרה)
בואו להכיר אחד מהאזורים הכי מרתקים אך מהפחות נגישים בארצנו הקדושה - עיר השמש הנצחית יריחו, שם תוכלו להתרענן במימיו הקדושים של מעיין אלישע, ליהנות מחוויה מסעירה ברכבל לפסגת הר הקרנטל וביקור מרשים בשרידי ארמון החורף המפואר של הישאם | המלצת טיול לבין הזמנים (תיירות)
אירוע מסוכן וחריג בקנה מידה אירע בשבוע שעבר כאשר תינוק כבן שבועיים נחטף בידי אימו מביה"ח הדסה הר הצופים שבבירה - וחולץ בשלום מחדר בבית מלון ברשות הפלסטינית, בידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים שהשיבו אותו לישראל | האם נעצרה ונחקרה במשטרה (בארץ)
לאחר שבית המשפט הורה להוציא את התינוק מחזקתה, וברקע חשש מוחשי לחייו של התינוק, ברחה היולדת הצעירה, תושבת העיר העתיקה בירושלים, לשטחי יהודה ושומרון | היא נתפסה אמש ונעצרה, והתינוק נמצא במסתור בעיר יריחו (משטרה)