אירוע ביטחוני חריג התרחש היום (יום ג') בבקעת הירדן, כאשר משפחה ישראלית מירושלים נכנסה לעומק העיר יריחו שבשטח A, לכאורה לצורך ביצוע קניות.

בשעות הצהריים הגיע דיווח למערכות הביטחון על זוג תושבי ירושלים, בני 30 ו-40, שנכנסו יחד עם בנם התינוק – ילד כבן שנה – אל תוך העיר הפלסטינית יריחו, המצויה בשטח A האסור לישראלים.

על פי החשד שנבדק במשטרה, בני הזוג חדרו לתחומי העיר בניגוד גמור לחוק, כשמטרתם היתה לבצע קניות ולסדר עניינים אישיים במקום.

עם קבלת הדיווח הראשוני והבנת חומרת המצב – נוכחות של אזרחים ישראלים בליבת אזור A – הופעלו מיד נהלי חירום מתוך חשש ממשי לביטחונם ושלומם של בני המשפחה. שוטרים מתחנת הבקעה שבמרחב גלעד, בשיתוף פעולה הדוק עם שוטר מת"ק יריחו, החלו מיד בפעולות איתור ואיכון טכנולוגי, תוך סריקות בשטח במטרה לאתר את המשפחה במהירות האפשרית ולמנוע החמרה במצב.

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במסגרת הפרסום על האירוע, הפיצה דוברות המשטרה תיעוד צילומי המתעד, לפי החשד, את האישה הישראלית בעת שהותה בתוך יריחו.

בתמונה שצולמה מתוך רכב, נראה רכב פנאי-שטח לבן חונה ליד מדרכה מול חזית של בית עסק. המבנה מסומן בשלט אדום בולט עם כיתוב בערבית וסמל מסחרי בצבעים צהוב ושחור. על המדרכה, כפי שסומן בעיגול אדום בתיעוד המשטרתי, נראית דמות האישה כשפניה מטושטשות מטעמי פרטיות, לבושה בחולצה צהובה ועומדת מחוץ לבית העסק.

בזכות פעולת האיתור המהירה של השוטרים ואנשי הקישור, הצליחו כוחות הביטחון ליצור קשר עם בני המשפחה, והם לוו והוכוונו מרחוק בזמן אמת עד שיצאו בשלום מתחומי העיר יריחו.

מיד עם יציאתם מהשטח הפלסטיני אל שטח הנמצא בשליטה ישראלית, עוכבו בני הזוג על ידי השוטרים והבלשים. השניים הועברו ישירות לתחנת הבקעה, שם נחקרו באזהרה בחשד לכניסה לאזור אסור ולהפרת צו אלוף.

במשטרת ישראל חוזרים ומדגישים כי כניסת אזרחים ישראלים לשטחי A אסורה בהחלט על פי חוק, ומהווה סכנה ממשית לחיי אדם – הן לאזרחים הנכנסים עצמם והן לכוחות הביטחון, הנאלצים לעיתים לסכן את חייהם על מנת לאתר את הנכנסים ולחלצם.

במשטרה מזכירים כי כניסה לשטח A מהווה עבירה פלילית שעונשה עד שנת מאסר, ומבהירים כי ימשיכו לפעול בנחישות לאכיפת החוק, לאיתור מפרים ולמיצוי הדין כנגדם.