עפה מהעבודה בצעקות: המלצרית תקבל פיצוי של עשרות אלפים

מה שהתחיל כשינוי קטן בהזמנת רולים עם גבינה במסעדת "סאן קיס" הסתיים בפסק דין חריף של בית הדין לעבודה בתל אביב, שחייב את בעלי המסעדה בתשלום פיצוי כולל של כ-46,000 שקל למלצרית שפוטרה בנסיבות משפילות. הפרשה חושפת לא רק את הפיטורים הבלתי חוקיים, אלא גם התנהלות בעייתית חמורה של הנהלת המסעדה כלפי עובדיה.

על פי הדיווח המשפטי, המלצרית שעבדה במקום במשך כשנה ושלושה חודשים מצאה את עצמה במרכז סערה לאחר שעדכנה את שף המסעדה על שינוי בהזמנת לקוחות. התסכול סביב שולחנות הסועדים גלש במהירות לעימות מילולי בוטה, כאשר השף צעק עליה לעיני הלקוחות. למחרת התקרית, הודחה המלצרית מהמשמרות בצעד חד-צדדי וללא כל הליך בירור מקדים.

"הפסקת השיבוץ מהווה פיטורים לכל דבר"

בדיון שהתקיים בפני הנשיאה השופטת אריאלה גילצר-כץ, ניסתה הנהלת המסעדה לטעון כי המלצרית ננזפה בלבד ובחרה להתפטר מרצונה. אולם השופטת דחתה את הגרסה הזו מכל וכל, וקבעה חד-משמעית כי הפסקת השיבוץ הפתאומית מהווה פיטורים לכל דבר ועניין, המזכים את העובדת בפיצויי פיטורים מלאים.

הפרשה חשפה בנוסף התנהלות בעייתית וחמורה של הנהלת המסעדה: בית הדין מצא כי במשך כמעט שנה שלמה לא הונפקו למלצרית תלושי שכר ואף לא דווח עליה לרשויות המס. כמו כן, עדויות מפורכות מצד בעל המסעדה הותירו סימני שאלה כבדים לגבי ביצוע הפרשות לפנסיה.

ייצוגה של התובעת באמצעות עו"ד אלעד ג'ובני מול ייצוג הנתבעת על ידי עו"ד דוד בר-חוה הוביל לפסק דין שחייב את המסעדה לשלם למלצרית פיצוי כולל בגובה של כ-46,000 שקל בגין הרכיבים השונים, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 7,500 שקל.

מגמה של פיטורים חפוזים

פסק הדין במסעדת "סאן קיס" מצטרף לשורה של מקרים דומים שבהם בתי הדין לעבודה קובעים כי מעסיקים פועלים באופן לא תקין בהליכי פיטורים. במקרה דומה שנדון לאחרונה, בית הדין חייב את בית החולים "שערי צדק" בפיצוי של 28 אלף שקל לעובדת שפוטרה בעקבות פרסום פוסט ברשתות החברתיות, כאשר השופט קבע כי הליך הפיטורים היה מזורז באופן חריג.

במקרה אחר, בית הדין דחה את תביעתו של העיתונאי יעקב ברדוגו נגד גלי צה"ל, אך גם שם הדגיש את חשיבות ההליך ההוגן. השופטת שרון שביט כפתורי קבעה כי ברדוגו פעל ב"חוסר תום לב קיצוני ביותר", אך הדגישה את הצורך בהליך מסודר ותקין בכל מקרה של סיום יחסי עבודה.