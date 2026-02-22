שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו חשוד בשעת מעשה לאחר שעל פי החשד פרץ פעמיים למסעדה במרכז תל אביב וגנב מהמקום רכוש רב | יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה נגדו כתב אישום חמור בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים (משטרה)
אטרקציית 'מסעדה תלויה' בהודו נקלעה לתקלה חריגה כאשר משפחה ועובד ששהו במקום נותרו תלויים בגובה של כשלושים ושישה מטרים מעל הקרקע | הכבאים טיפסו באמצעות חבלים מהקרקע עד לפלטפורמה והורידו אותם בזהירות (בעולם)
בחאן יונס נפתח בית קפה ומסעדה חדש על חוף הים, שמציע "נוף מרהיב ואווירה רגועה" | השם המזעזע והמחליא שנבחר - "נובה" - הזהה לשם המתחם ברעים שאליו פשטו מחבלי חמאס, ובו שחטו וחטפו מאות ישראלים (העולם הערבי)
ביום רביעי הקרוב צפויים פרו-פלסטינים לערוך הפגנה כנגד פתיחתה של מסעדה חדשה בברלין, בניהולם של המסעדנים הישראלים אייל שני ושחר סגל, לשעבר דובר "הקרן ההומניטרית לעזה" (GHF) | מארגני המחאה טוענים כי ארגון ה-GHF הוא "הונאה" וכי היה מעורב במותם של יותר מ־800 פלסטינים בעזה (בעולם)
שבע שנים אחרי ההכרזה הראשונה על הרעיון המהפכני, מתחם הטעינה בסגנון הרטרו עם 80 עמדות טעינה, שני מסכי ענק ומסעדה הפועלת 24 שעות ביממה סוף סוף עומד להיפתח לקהל הרחב - כולל הזמנות ישירות מהרכב, מלצרים על גלגלים ורובוטי אופטימוס בשירות (רכב)
פגישה מדינית בין בכיר מודיעין טורקי ובכיר ביטחוני ישראלי במסעדה בבאקו שבאזרבייג'אן, הפכה מיני סערה מדינית כאשר לפתע, לגמרי במקרה, נכנסה למסעדה פרזאנה סאדק, שרת הכבישים והפיתוח העירוני בממשלת איראן, שגם הייתה בבאקו בביקור רשמי - כך זה הסתיים (מדיני)