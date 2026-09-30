תאונת דרכים חריגה התרחשה היום (יום רביעי) בשכונת גילה בירושלים, כאשר רכב פרטי הידרדר וצנח מגובה של כחמישה מטרים אל תוך גינה פרטית. צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב הבירה הוזעקו לרחוב דה לפרגולה בעקבות דיווח על התאונה, ועם הגעתם למקום נחשף בפניהם מראה חריג: הרכב נחת על צדו בתוך החצר הפרטית, כשהנהגת לכודה בפנים.

חולצה במהירות ובזהירות

לוחמי האש פעלו במהירות תחת נהלי חירום כדי למנוע הידרדרות נוספת של הרכב ולחלץ את הנהגת הלכודה. לאחר פעולות חילוץ מורכבות, הצליחו הכוחות לשלוף את הנהגת מתוך תא הנוסעים ההפוך כשהיא בהכרה מלאה. היא הועברה לידי צוותי הרפואה שהמתינו במקום, ומצבה הוגדר כקל עד בינוני.

מפקד האירוע, רשף עומרי אברהם, תיאר את האירוע: "עם הגעתנו לזירה הבחנו ברכב פרטי הפוך לאחר שצנח מגובה רב של כחמישה מטרים לחצר. פעלנו במהירות ובזהירות לחילוץ הנהגת הלכודה מתוך הרכב, ולשמחתנו חילצנו אותה כשהיא בהכרה והעברנו אותה להמשך טיפול רפואי".