המחלוקת הפוליטית סביב הקמת המפלגה החדשה "תורת חומת ישראל" התפרצה אמש (ראשון) לעימות פיזי בקריית גת, כאשר חבר הכנסת מאיר פרוש הותקף בידי קבוצת מתפרעים בסיום שמחת בית השואבה של חסידות קרעטשניף.

על פי הדיווחים, ח"כ פרוש השתתף בשמחת בית השואבה ותועד יושב בשולחן המזרחי לצד האדמו"ר מקרעטשניף. אולם דקות ספורות לאחר סיום האירוע, הותקף פרוש בידי קבוצת מתפרעים שהמתינו לו במקום.

על פי הנמסר, המארב לא היה מקרי – קריאות שהופצו מראש בקווי תקשורת פנימיים המזוהים עם חסידות גור קראו להגיע למקום בעקבות הגעתו של פרוש לאירוע. התקרית מגיעה בשיאו של משבר פוליטי חריף באגודת ישראל, שעות ספורות לאחר שפרוש השתתף בכינוס הייסוד של רשימת "חומת תורת ישראל" בבני ברק.

בכינוס שהתקיים בבני ברק, לצד נציגי הקהילות והח"כ המיועד אליקים שטארק מחסידות בעלזא, שיגר פרוש אזהרות חריפות על רקע מאבקי הבחירות הקרבים. שטארק הצהיר כי "לא הצלחנו במשימה הכי בסיסית, של הגנה על תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים", תוך שהוא קורא לאחדות מחודשת סביב מתווה פעולה שיציל את עולם התורה.

המחלוקת באגודת ישראל מתמקדת סביב הקמת המפלגה החדשה "תורת חומת ישראל", שמסמלת את שבירת הכלים הסופית מול ההנהגה הוותיקה. בריאיון שהעניק לחג הסוכות, פרוש הסביר את ההתרחשויות שקדמו למהלך: "מה שקרה עם ההתנהלות של הכספים באגודת ישראל, כספי ציבור ששייכים לציבור, זה מעשה שאסור לעשותו ושלא יכולתי לשתוק יותר".

על פי דבריו, "במשך שנים, ובעצם מאז חילופי המשמר, עת התפטרותו של אבי ז"ל מפעילותו בהנהגת אגודת ישראל, הכספים כולם נשלטו על ידי איש, אשר מונה על ידי הסיעה המרכזית". פרוש טען כי "הדבר הוביל להקצאת משאבים לא הגיונית בעליל, של כספי המפלגה, חלוקה לא הוגנת של התקנים, ועוד ועוד".