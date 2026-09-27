ח"כ משה גפני בנאומו בכינוס דגל התורה ח"כ משה גפני בנאומו בכינוס דגל התורה 10 10 0:00 / 3:02

נציגי תנועת דגל התורה מכל רחבי הארץ התכנסו במוצאי שבת לכינוס השנתי המסורתי בחפץ חיים, כמדי חג הסוכות. אולם השנה נערך הכינוס על רקע מהלך ההדחה של ח"כ משה גפני והרב אורי מקלב מרשימת דגל התורה לכנסת, והעברת ההנהגה לידי יעקב אשר.

גפני, שקיבל את התפקיד "יו"ר תנועת דגל התורה", הופיע בכינוס למרות ההדחה ונשא נאום פרידה בפני נציגי התנועה שהתאספו לקראת יציאת המפלגה לקמפיין הבחירות. נאומו המלא של ח"כ משה גפני: "ראשית, אני רוצה להתייחס לרב אורי מקלב, על הטרגדיה שקרתה להם, שהכלה נפטרה ערב החג, ולכן הוא לא משתתף איתנו פה. אנחנו כולנו שולחים לו תנחומים על האבל הגדול שלהם, ושלא תדעו יותר צער. צומת דרכים: משמעות פסילת המפלגות הערביות דוד קליין | 23.09.26 מפלגות 'אחי' ו'הקהל' בקמפיין שטח נרחב בערים החרדיות דוד קליין | 23.09.26 1 "האמת היא שמנחם שפירא סיפר עד עכשיו בעצם את הנאום שלי, ואני יכול להשלים את העניין הזה ולהשתתף במה שנאמר. "דגל התורה קמה, והיא קמה על צייתנות לגדולי התורה. גדולי התורה הקימו אותה, גדולי התורה ליוו אותה, גדולי התורה לימדו אותנו על כל צעד ושעל מה לעשות. ואפילו שיאמר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אנחנו עד היום הזה עמדנו במבחן ועשינו כל מה שציוו אותנו. וגם היום אנחנו נעשה את מה שמצווים אותנו. "אני רוצה בתחילת דבריי להודות לכם, נציגי דגל התורה בכל הארץ. זה נכון מה שמנחם שפירא אמר. אמרו לנו אז, כשהקמנו את דגל התורה: 'אתם לא תחזיקו מעמד'. היה דבר מאוד לא מקובל שאנחנו מקימים מפלגה, והיו לזה הרבה סיבות אז. מקימים מפלגה, והמפלגה הזאת תחזיק מעמד. "היה ברור לחלק גדול מהציבור החרדי בעיקר שזה לא יחזיק מעמד. ואנחנו קיבלנו ממרן הרב שך זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו הולכים במסלול ארוך, במסלול שבו אנחנו נהיה קיימים, ואנחנו נפעל בדרך שרבותינו מצווים אותנו, בדרך שרבותינו מנחים אותנו. וכך היה.

גפני מדבר על ההליכה המשותפת עם אגודת ישראל גפני מדבר על ההליכה המשותפת עם אגודת ישראל 10 10 0:00 / 1:25

"לאחר הפעם הראשונה, שבאמת בקושי עברנו את אחוז החסימה, עשינו מיד אחרי זה הסכם עם אגודת ישראל. אנחנו קיבלנו 40 אחוז, ואגודת ישראל קיבלה 60 אחוז, והייתה התמרמרות גדולה בציבור שלנו.

"ומאז, עם הפעילות הגדולה שלכם בכל מקום בארץ, שלפעמים באים ואומרים: 'אבל אצלי ביישוב קיבלנו מעט קולות', והמעט קולות האלה בכל מקום ומקום, שבחלקם זה היה הרבה קולות, ובחלקם היה בהתחלה מעט, אבל אחרי זה היה הרבה קולות – היום אנחנו 60-40 עדיין, אבל 60 אחוז אנחנו, ו-40 אחוז אגודת ישראל.

"צריך להיות גם זה. לא בטוח שזה הצודק, אבל זה מה שצריך. צריך כבר להיות חכם וללכת ביחד, על מנת שהנושא הזה באמת יתקדם.

"וזה בזכותכם. המציאות הזאת שבה אנחנו נמצאים בירושלים עם שישה מנדטים לעומת שלושה של אגודת ישראל, שאנחנו נמצאים בבני ברק עם 12 מנדטים לעומת שלושה או ארבעה – אני כבר לא יודע בדיוק לספור שם – אבל המציאות הזאת, והמציאות שבכל מקום ומקום, שברמת השרון אנחנו עם שני נציגים, שאי אפשר אפילו לתאר את המצב הזה שבו בכל מקום, ביוקנעם אנחנו חמישה נציגים.

"והמציאות הזאת היא מציאות שהיא תעודת כבוד לכל אלה שמשתתפים כאן ואלה שגם לא הגיעו. אנחנו עושים את הכבוד שלהם ואומרים להם יישר כוח. אתם מובילים את הרכבת הארוכה הזאת עם כל ההצלחות הגדולות שבהן אנחנו הצלחנו".