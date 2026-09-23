הקמפיין של אחי

שתי מפלגות חדשות השיקו היום (רביעי) קמפיינים נרחבים בערים החרדיות, במטרה לאגף את המפלגות הוותיקות ולהציג אלטרנטיבה פוליטית לציבור החרדי. תנועת 'אחי' ומפלגת 'הקהל' תלו שלטי חוצות בכל רחבי הארץ, כשהמערכת הפוליטית עוקבת בעניין רב אחר המהלכים.

תנועת 'אחי', המורכבת מתלמידי הגאון הרב יורם אברג'ל זצ"ל ובהנהגת בנו החיד"א אברג'ל, השיקה קמפיין שלטי חוצות מצפון ועד דרום תחת שם הרשימה "חוזרים לשורשים!". נהגים רבים שהבחינו בשלטים הופתעו לגלות כי הריבוע המיועד לאותיות המפלגה נותר ריק, ובמקומו נכתב "יפורסם בקרוב!". מבדיקה משפטית עולה כי אין מדובר בגימיק מכוון, אלא במגבלות חוק תעמולת הבחירות. מאחר שמדובר ברשימה חדשה שטרם קיבלה את האישור הסופי והחתימה הרשמית מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, החוק אוסר עליהם להציג את האותיות בשלטי חוצות בשלב זה. עם זאת, נודע כי הצירוף שהוגש ואותו המפלגה מתכוונת לחשוף בהמשך הוא האותיות צב"י. התנועה, שהוקמה על ידי ועד תלמידיו של הרב אברג'ל זצ"ל, נשענת על רשת מוסדות "רב פעלים" ועשרות אלפי תלמידים ותומכים, בעיקר בדרום הארץ ובפריפריה.

הקמפיין של הקהל

כזכור, מפלגת 'אחי' החליטה על ריצה עצמאית לכנסת, לאחר סדרת מגעים שפוצצו ברגע האחרון. בראש הרשימה צפוי לעמוד יובל אלימלך, מנהל מוסדות החינוך של הרב אברג'ל בנתיבות, ובמקום השני ישראל אפללו.

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במקביל, בניסיון נוסף לעורר תסיסה ברחוב החרדי, עלתה היום בקמפיין שטח גם מפלגת 'הקהל' בראשות שלמה אלבוים. פעילי הרשימה תלו שלטים בערים ירושלים, בני ברק, אשדוד, אלעד, בית שמש וביתר עילית, הנושאים את דמותו של אלבוים לצד מאמר חז"ל "איכא דרכא אחרינא" (יש דרך אחרת).

המהלכים של שתי המפלגות מגיעים על רקע ניסיונות נוספים לייצר אלטרנטיבה פוליטית בציבור החרדי. במערכת הפוליטית עוקבים בעניין אחר הצעדים של המפלגות שמנסות לייצר אלטרנטיבה ולהניע את השטח רגע לפני הכניסה מאחורי הפרגוד.