פרוש במליאה ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

ח"כ מאיר פרוש, יו"ר תנועת שלומי אמונים, מתייחס לראשונה בהרחבה למהלך הדרמטי שבו פוצלה אגודת ישראל והוקמה מסגרת נוספת לניהול כספי המפלגה המשויכים לשלומי אמונים ובעלזא.

בריאיון שהעניק לחג הסוכות, הח"כ הוותיק פותח בחריפות את ההתנהלות הנוכחית של גור ומסביר את ההתרחשויות שהובילו למהלך. "לא רצינו להגיע למצב הזה, אבל לא הייתה ברירה", אומר פרוש בריאיון ל'המבשר'. "מה שקרה עם ההתנהלות של הכספים באגודת ישראל, כספי ציבור ששייכים לציבור, זה מעשה שאסור לעשותו ושלא יכולתי לשתוק יותר, בפרט לאור הזעקה שעלתה מהשטח בעניין הזה".

אליקים שטארק ( צילום: אנשיל בעק )

פרוש מפרט את הרקע להחלטה: "במשך שנים, ובעצם מאז חילופי המשמר עם התפטרותו של אבי ז"ל מפעילותו בהנהגת אגודת ישראל, הכספים כולם נשלטו על ידי איש אחד, אשר מונה על ידי הסיעה המרכזית. זאת בגין תוצאות הבחירות הפנימיות לפני 50 שנה, אז קיבלה סיעה זו 2.5 אחוז יותר מסיעת שלומי אמונים".

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לדבריו, "הדבר הוביל להקצאת משאבים לא הגיונית בעליל של כספי המפלגה, חלוקה לא הוגנת של התקנים, ועוד ועוד. לפני מספר שנים התקבלה הוראה של מועצת גדולי התורה על קיום הליך בוררות, במסגרתו הייתה הוראה להקים ועדת כספים שתנהל את כספי המפלגה וכל הוצאה כספית תדרוש גם את אישורי כנציג סיעת שלומי אמונים והציבור הכלל חסידי".

פרוש מתאר את האירוע שהוביל להחלטה: "בהתאם להחלטה זו הוגדרתי בבנק כמורשה חתימה מחייב. באותה ישיבה גם סוכם שגם מהחשבון הנוסף לא ייצא סכום כלשהוא ללא הסכמה. לאחר מערכת הבחירות לרשויות המקומיות, התברר לי שנמשך סכום גדול מאוד עבור הבחירות לעיריית בני ברק, ומעבר לסכום המוסכם, וזאת ללא אישור".

"בעקבות ההתנהגות הזו הוריתי למשוך סכום זהה למספר ערים מרחבי הארץ", מספר פרוש. "בעקבות כך הורו מזכ"ל המפלגה והיו"ר – שניהם מהסיעה המרכזית, לבטל את זכות החתימה של נציג בעלזא ושלי. הנשמע כדבר הזה? שני שותפים בכירים, מחזיקים ביחד 52 אחוז, אחד עם 27 אחוז ואחד עם 24 אחוז, יכול שותף לבטל זכות חתימה בבנק?".

פרוש שואל: "תגידו לי אתם, יכולתי לעבור על כך בשתיקה? גם אם הייתי רוצה לשתוק על כך, ואני לא, הזעקה של הנציגים שלנו בשטח חייבה אותי לעשות מעשה".

הוא מפנה את תשומת הלב לסוגיית הסניפים: "רק לפני מספר ימים התפרסמה שיחה שלי עם מאיר רובינשטיין, ראש העיר ביתר עילית, בה הוא זועק – איך יכול להיות שבעיר עם כמעט הכי הרבה קולות לאגודת ישראל, אין סניף? וזה לא שלא הבטיחו, הבטיחו, ולא קיימו. בבית שמש, עיר העתיד של הציבור החרדי, אין סניף, באלעד, אין סניף?".

"מה המכנה המשותף לכל הערים האלו?", שואל פרוש. "מי הוא הכח החסידי המרכזי בערים האלו? את התשובה אתם יודעים לבד... הדברים מדברים בעד עצמם. שוב ושוב יש כאלו מתוך אגודת ישראל שמחפשים לפגוע בקהילות של אגודת ישראל, ועושים זאת אף תוך רמיסתם של חברי מועצת גדולי התורה, ועל כך אי אפשר לשתוק".

פרוש מסכם: "המשמעות של המהלך שעשינו היא אחת ויחידה – החזרת אגודת ישראל לידיהם של חברי מועצת גדולי התורה".