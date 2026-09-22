מהלך התרחבות מואץ בשוק קמעונאות המזון: רשת 'סיטי מרקט' הודיעה הבוקר על מכירת 11 מסניפיה לרשת הצעירה '100 ומעבר', בעסקה שהיקפה נאמד בכ-35 מיליון שקלים. המהלך, הכפוף לאישור הממונה על התחרות, מעניק לקמעונאית הטרייה דריסת רגל פיזית נרחבת תוך חודשים ספורים בלבד מיום הקמתה.

מאחורי '100 ומעבר' עומד איש העסקים דניאל ורדיגר, מחסידי גור, שניהל במשך שנים ארוכות את רשת 'יש חסד' של שופרסל. בתחילת השנה יצא ורדיגר לדרך עצמאית כשהקים את הרשת החדשה, שפעלה עד כה בעיקר באמצעות סניף ענק בשטח 5,000 מ"ר באשדוד ומערך הזמנות מקוון לריכוזים החרדיים.

במקום תהליך איטי ומורכב של איתור נכסים ובנייה מאפס, הרכישה מעבירה לבעלות הרשת 11 חנויות פעילות במיקומי מפתח: באר יעקב, רמלה, כפר סבא, באר שבע, קריית אונו, רחובות, חדרה, אור יהודה, תל אביב-יפו וגדרה.

עבור משפחות אברכים וקהילות חרדיות מתפתחות בערים מעורבות אלו, מדובר בשינוי משמעותי בהרגלי הקנייה. עד כה נאלצו תושבים רבים באזורים אלו להסתפק בסופרמרקטים שכונתיים יקרים, או לנסוע מחוץ לעיר כדי להשיג מוצרי יסוד באריזות חיסכון ובכשרויות המהדרין המקובלות.

ורדיגר הבהיר כי המהלך מגדיר מחדש את מבנה הרשת: "בתחילת השנה פתחנו את סניף הענק באשדוד, שהוזיל את הסל ומיטיב עם הציבור, והקמנו ערוץ אונליין. כעת, הצעד הנוסף והזרוע השלישית הוא השקת פורמט שכונתי עם סניפים בגודל של 500–900 מ"ר".

הקונספט של הרשת מתבסס על עבודה ישירה מול יצרנים וספקים, ללא פערי תיווך מיותרים. מתחילת פעילותה הציגה הרשת מחירי חדירה אגרסיביים על מוצרי בסיס, ובהם ירקות יסוד וחטיפים ב-1.90 ש"ח, לצד מוצרי מותג מובילים במחירים מוזלים.

מן הצד השני של המתרס, ברשת 'סיטי מרקט', שהוקמה ב-2012 ומנוהלת על ידי יוסי שוורץ, רואים בעסקה חלק מאסטרטגיה של מימוש והשבחה. הרשת, המעסיקה כ-900 עובדים, מקצה 20 מיליון ש"ח מפירות המכירה לפתיחת שישה סניפים חדשים במרכז ובדרום, ומתכננת כ-15 פתיחות נוספות במהלך שנת 2027.

כעת ממתינים שני הצדדים לאישור הרשות להגבלים עסקיים, שנדרש בשל הגדרתה של סיטי מרקט כקמעונאית גדולה בחוק המזון. עם השלמת המעבר והסבת הסניפים, ייבחנו החנויות במבחן התוצאה: האם יצליחו לשמר מחירים נמוכים לאורך זמן גם בפורמטים עירוניים קטנים.