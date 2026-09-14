בערב ראש השנה התקיים בבני ברק מעמד חגיגי של חנוכת בית המדרש 'הליגמן' ברחוב רבי עקיבא, אחד מבתי הכנסת הוותיקים והמוכרים בעיר. המקום, הספוג בהיסטוריה ובקדושה, זכה להתחדשות מלאה לאחר כ-70 שנה מאז הוקם לראשונה.

בית הכנסת נקרא על שמו של מרדכי הליגמן ז"ל, אחד ממייסדי המקום. בתקופת ההקמה המקורית, לפני כשבעה עשורים, בנו המתפללים את בית המדרש במו ידיהם: כל אחד תרם מכישוריו ומאומנותו – מי בעבודת הבנייה, מי בנגרות ומי בטיוח – עד שהוקם המבנה במלואו.

למקום זה היסטוריה מיוחדת בעולם הישיבות: כאשר נוסדה ישיבת פוניבז' בה' בכסלו תש"ד, שכנה הישיבה בין כתלי בית הכנסת 'הליגמן', בטרם עברה למבנה הקבע שלה בראש ההר. תלמידי חכם רבים למדו והתפללו במקום לאורך השנים, והקירות שמרו על זיכרון הקדושה שאפפה את המקום.

עם חלוף הזמן, המבנה ההיסטורי סבל מבלאי, ונקלע למשך שנים למחלוקות משפטיות בנושא הבעלות. לאחר שהושגו הסכמות וגויס המימון הנדרש, החל פרויקט ההתחדשות: ימים ספורים לפני פסח תשפ"ה נהרס המבנה הישן, כאשר קיר החזית ההיסטורי נשמר בקפדנות ושולב במבנה החדש והמורחב.

בסייעתא דשמיא, בערב ראש השנה הושלם הפרויקט, ובית המדרש החדש נחנך במעמד מרומם. האירוע נפתח בתהלוכה חגיגית של הכנסת ספרי התורה, שהוחזרו ממקום זמני לבית המדרש המחודש, בראשות הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ, רב בית הכנסת.

למעמד הגיעו גדולי ישראל וראשי ישיבות, לצד רבנים, דיינים ואישי ציבור, שנשאו דברי ברכה לכבוד התורה ולכבוד המקום הקדוש שזכה להתחדשות.