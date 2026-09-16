( צילום האסיפה: שוקי לרר )

הסכם שיתוף פעולה שנחתם בימים האחרונים בין ועדת הרבנים לענייני תקשורת לבין חברת "סים מהדרין" מסמן תפנית משמעותית בשוק התקשורת החרדי. על פי ההסדר, מוצרי "סים מהדרין" זוכים להכרה רשמית ומלאה כחלק מהקומה הכשרה, תוך שמירה על מערכות הסינון הטכנולוגיות שפיתחה החברה.

החברה, הפועלת בחסות "ועד בני תורה", פיתחה מערך ייעודי לחסימת שיחות ספאם והגבלת מכשירים חצי-חכמים. כעת, לאחר שנים של פיצול, היא מקבלת את חותמת הכשרות הרשמית מהוועדה הוותיקה. ההסכם אינו עומד בחלל ריק: הוא מהווה נקודת סיום לתהליך ממושך שכלל ביקורת רגולטורית, צו פירוק שיפוטי, התעוררות רבנית נרחבת, ארגון מחדש בהסכמת שלוש המועצות, חקיקה סוערת בכנסת, וצמיחת מודל קהילתי מבוזר של "כשרות על גבי כשרות". שני עשורים של בלעדיות שני האדמו"רים נפגשו ברחוב והתברכו חיים כהן | 09:58 תחילת תשפ"ז: אלה האדמו"רים והרבנים שאושפזו • מעייריב איצלה כץ | 15.09.26 2 מאז אמצע שנות ה-2000 התנהלה הקומה הכשרה בישראל תחת שער כניסה יחיד. ועדת הרבנים לענייני תקשורת החזיקה במונופול מוחלט מול חברות הסלולר בכל הנוגע להקצאת טווחי מספרים, הגדרת חסימות ואישור דגמי מכשירים. המדיניות במוסדות החינוך, בישיבות ובסמינרים התבססה על כלל ברזל: רק מכשיר הנושא את חותמת הוועדה מאושר לשימוש. עם זאת, לאורך השנים הצטברו נקודות חיכוך צרכניות. מנויים רבים התלוננו על חסימות גורפות של קווי מידע אזרחיים ומוקדי שירות חיוניים. בנוסף, התגברות השימוש במערכות חיוג אוטומטי ושיחות רובוטיות הפכה למטרד בלתי נסבל, בהיעדר סינון מובנה ברמת הרשת. במישור המשפטי, במרץ 2019 פרסם רשם העמותות דו"ח ביקורת חמור שהעלה חשדות לקבלת כספים ממפעילים ללא דיווח, העברת נכסים לגופים קשורים ומתן תשובות סותרות. בשנת 2020 ניסו כעשרה רבנים ספרדים להקים גוף חלופי, אך נבלמו בשל חסמי ניוד. באוגוסט 2020 פנתה רשות התאגידים לבית המשפט המחוזי בירושלים, ובאפריל 2021 הוצא צו פירוק לעמותה ומונה מנהל מיוחד להבראתה. במקביל, שר התקשורת יועז הנדל קידם רפורמה לפתיחת השוק לניוד מלא.

הודעת 'ועד בני תורה'

הקמת 'סים מהדרין' לצד חידוש הוועדה הוותיקה

המתיחות הגיעה לשיא מעשי בראשית שנת תשפ"ג עם הקמתו של גוף עצמאי בשם "ועד בני תורה לכשרות הטלפונים", בראשות הרב ברוך דב דיסקין ובהכוונתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל. הזרוע התפעולית-עסקית שפעלה תחת הנחייתו הייתה חברת "סים מהדרין".

החברה פיתחה מערך ייעודי לבלימת שיחות ספאם וצינתוקים, לצד חסימת הפעלת כרטיסי הסים במכשירים שאינם עומדים בתקני כשרות נוקשים. המהלך יצר פיצול עמוק: מחד, ציבור רחב שנהנה מפתרונות טכנולוגיים מתקדמים; מאידך, היעדר חותמת הוועדה המקורית יצר מחלוקת קשה בציבור יראי ה'.

לאחר פטירת הגרי"ג אדלשטיין, הוביל ראש הישיבה הגרמ"ה הירש מהלך לבנייה מחדש של הוועדה הוותיקה כדי לחלצה מהמשבר. המתווה שילב את כלל הדרישות וזכה להסכמת שלוש המועצות: נשיאות משותפת של הגרמ"ה הירש (דגל התורה), הגר"מ מאיה (ש"ס), וכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ (אגודת ישראל), לצד ייצוג שוויוני ונציג ל'עדה החרדית' וכן נציג לפלג הירושלמי. כשגם בית המשפט מאשר את ההרכב החדש.

הסדרת הרכב הוועדה סללה את הדרך לחקיקת "חוק הסלולר הכשר", שביטל את רפורמת הנדל, אסר על ניוד מספרים החוצה וקיבע בחוק מעמד לגוף צרכני מייצג - דהיינו ועדת הרבנים לענייני תקשורת.

מכתב 'ועדת הרבנים לענייני תקשורת'

הפשרה בצום גדליה תשפ"ז ומודל "כשרות על גבי כשרות"

הלחץ הגובר מצד מנהלי מוסדות, ראשי ישיבות והורים שביקשו לחדול ממלחמות הכשרות, הניע בחודשים האחרונים מגעים בין נציגי הגופים. הפשרה שהושגה קבעה כי כרטיסי ומכשירי "סים מהדרין" יקבלו את חותמת הכשרות הרשמית של ועדת הרבנים ויוכרו כחלק תקני מהקומה הכשרה, תוך שהחברה שומרת על מנגנוני ההגנה והסינון העצמאיים שלה.

בהודעה הרשמית מטעם "ועד בני תורה" נכתב: "הננו להודיע בזה לציבור בני התורה כי בס"ד חברת 'סים מהדרין' הגיעו להסכם עם 'ועדת הרבנים לענייני תקשורת' שכל המכשירים והסימים יהיו תחת חותמת הכשרות של 'ועדת הרבנים לענייני תקשורת'. אין ספק שצעד מבורך זה יביא לחיזוק משמעותי של חברת 'סים מהדרין' אשר הוכיחה את עצמו בחסימות של קווים רבים ובהתאמתו לציבור בני התורה".

במקביל, פרסמה מזכירות "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" אישור כשרות רשמי: "הרינו להודיע בזה כי חברת 'סים מהדרין' עומדת תחת הכשרות של 'ועדת הרבנים לענייני תקשורת' והקווים שלהם נמצאים בקומה הכשרה אשר תחת פיקוחנו ונותנים שרות מחמיר בחסימת קווי התוכן".

המשמעות הרחבה לכלל הקהילות בציבור החרדי

ההסדר משקף מעבר ממבנה ריכוזי למערכת רב-שכבתית: ועדת הרבנים המרכזית משמשת כרובד בסיס מול חברות התקשורת ומשרד התקשורת, ומבטיחה את שיוך הקידומות וההגנות הכלליות. מעל הבסיס, ועדות עצמאיות מפעילות שכבות סינון מותאמות, הכוללות רשימות של מספרים מורשים וחסימת תכנים פרטנית לפי דרישת מנהלי מוסדות וחצרות חסידיות.

כפי שפרסמנו בעבר, ישיבת חברון כבר השיקה מכשיר בלעדי לתלמידים בשם "פיג" (FIG), אולם כפי שדווח בערב ראש השנה, התגלתה פרצה במערכת ההפעלה שאפשרה עקיפה של החסימות. גם ישיבת "כיסא רחמים" בראשות הגר"צ מאזוז בחנה את המכשירים בעלי חותמת הוועדה ורכשה דגם ספציפי עליו הטביעה חותם רשמי נוסף, ורק הדגם הזה עם החותמת הותר לשימוש לבני שיעור ג' ומעלה.

במבט קדימה, ההסדר מסמן את הפיכתו של ענף הסלולר החרדי לשוק מבוזר ומגוון יותר. לצד הרגולציה המרכזית, פתיחת השערים לשכבות הגנה קהילתיות צפויה להאיץ תחרות טכנולוגית סביב איכות הסינון ורמת השירות, ולהעביר בהדרגה את מוקד קבלת ההחלטות אל הקהילות וראשי הישיבות בשטח.