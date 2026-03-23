ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, קיבל עשרות בחורי ישיבת צמח צדיק ויז'ניץ מאלעד לשיחה מיוחדת אודות המצב הקשה השורר כיום בארץ ישראל, אך השיא היה כאשר הסביר כי אין הבדל בין חסידים לליטאים - מה שהפך לשיחת היום בהיכלי התורה והישיבות | "בבלי" עם התיעוד והתמלול המלא (עולם הישיבות)
בכירים בסיעה הליטאית מבהירים כי לא התקבלה כל הוראה מבתי גדולי ישראל להתנגד לחקיקת חוק הגיוס: "להיפך, הדרישה מאיתנו להמשיך בכל הכוח בניסיון להשיג חוק גיוס מוסכם שיפסיק את מעצרי תלמידי הישיבות" | השיחות עם הייעוץ המשפטי לכנסת לא מתקדמות ונוקדות המחלוקת עוסקות גם בשאלת הפיקוח | ראש הישיבה הגר"ד לנדו: "אפילו בן ישיבה אחד לא יילך לצבא" (חרדים)
בסיעות החרדיות אומרים כי המגעים עם הייעוץ המשפטי לכנסת על נוסח חוק הגיוס הגיעו למבוי סתום וכעת גדולי ישראל ייצטרכו להכריע האם להסכים ולקבל את כל דרישות הייעוץ המשפטי או להעביר חוק ללא תמיכה משפטית למרות שכמעט בוודאות הוא ייפסל בבג"צ ואולי לפרק את הממשלה וללכת לבחירות | בכיר חרדי לכתבנו: "אנחנו במצב הגרוע מכל" (חדשות חרדים)
הגה"צ רבי אהרון בירנצוויג, שמתעסק בחינוך בחורי ישיבות, נכנס לחדרו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ושטח בפניו את השאלות הקשות עימן מתמודדים בישיבות | בין היתר התייחס ראש הישיבה בהרחבה לתופעה של שתיית אלכוהול, לימוד תנ"ך וכן על סעודות שבת בישיבות | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
הערב נחשפו הקלטות משיחות פנימיות עם גדולי התורה, מהם עולה כי חוק הגיוס נועד בראש ובראשונה להסדיר את מעמדם של בני הישיבות אך לא להביא בפועל לגיוס | במערכת הפוליטית מעריכים כי עצם חשיפת ההקלטות עלולה להעמיד בסכנה את המשך הדיונים על חוק הגיוס (חרדים)
רבה של אירופה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, נכנס הערב אל מעונו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי להזמינו לכינוס היסטורי שיתקיים בפעם הראשונה בישראל | במשך רבע שעה, שמע ראש הישיבה את השאלות המרתקות
מאז שהחלו הדיונים על חוק הגיוס, ישנם הרבה רעשי רקע מתוך הקואליציה כנגד החוק וניסיון לבלום אותו. אך מאחורי הקלעים, ההנהגה החרדית סבורה, כי במידה ותהיה חזית חרדית אחידה בעד העברת החוק, נתניהו כבר ישיג את הרוב הדרוש | "בבלי" חושף כעת, כי המנהיגים הליטאים צפויים לפגוש בקרוב את הרבי מגור, כדי לדון איתו בנושא | הפרטים (אקטואליה)
תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', הבחור אריאל שמאי, שנעצר לאחר שלא התגייס ושוחרר היום אחרי מאבק ציבורי סוער, הגיע לביתו של מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש להודות לו על השיעור שמסר מחוץ לכלא ועל עצרת הענק | צפו (עולם הישיבות)
בעקבות ההתפתחות הדרמטית שחשף כתבנו, חברי הכנסת של דגל התורה עלו הערב למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי לעדכן אותו בהתפתחויות ולקבל את אישורו למהלכים | חברי הכנסת ישבו עם ראש הישיבה למעלה משעה ועברו "סעיף סעיף", ביניהם מספר סעיפים "בעייתיים" שיש לתת להם פתרון | בתום ההתייעצות אמר ראש הישיבה: "שמעתי את כל הסעיפים, אתן תשובה בהמשך" | כל הפרטים (חדשות)
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה זה שיזם את עצרת הענק בירושלים, יצא לפני זמן קצר מביתו שבבני ברק לכיוון ירושלים, כדי להשתתף בעצרת הענק. ראש הישיבה ישהה באחת הקומות הגבוהות ברחוב ירמיהו בירושלים (חדשות חרדים)