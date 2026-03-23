בצל המלחמה הקשה וגזירת הגיוס המרחפת, הגיעו מאות בחורים מישיבת "צמח צדיק" של חסידות ויז'ניץ באלעד, למעונו של מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שליט"א. בשיחה נדירה ומרגשת, חידד ראש הישיבה מהו הכוח האמיתי שמחזיק את מלכות שמים. "בבלי" עם התיעוד המלא.

מאות בחורי הישיבה מאלעד, עלו למנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, כדי לשמוע דברי הדרכה וחיזוק בשל המצב הסבוך במבצע שאגת הארי.

במשא ארוך, אבהי ומעמיק, פרס הגרמ"ה הירש משנה סדורה על כוחו של עמל התורה. בדבריו, התייחס ראש הישיבה לדברי חז"ל על הפסוק "בעצלתים ימך המקרה", והסביר כי לימוד תורה מתוך עצלות וללא "געשמאק" (חשק), מחליש כביכול את כוחה של מלכות שמים.

"תכלית האדם היא להידבק בהקב"ה," זעק ראש הישיבה ברגש, "וכשבחור לומד חזק, הוא מראה שברצונו להיות דבוק בהשם, ובכך הוא מכבד את הקב"ה ונותן כוח למלכות שמים. אך חס ושלום, אם לומדים בעצלות, הרי זה כזלזול במלך".

שיאו של המעמד נרשם כאשר הגרמ"ה התייחס למצב הקשה השורר בארץ ישראל - במישור הביטחוני - המלחמה מול אויבינו ובמישור הרוחני - גזירת הגיוס המאיימת על בחורי הישיבות.