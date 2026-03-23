ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, קיבל עשרות בחורי ישיבת צמח צדיק ויז'ניץ מאלעד לשיחה מיוחדת אודות המצב הקשה השורר כיום בארץ ישראל, אך השיא היה כאשר הסביר כי אין הבדל בין חסידים לליטאים - מה שהפך לשיחת היום בהיכלי התורה והישיבות | "בבלי" עם התיעוד והתמלול המלא (עולם הישיבות)
בכל פעם שעורך חרדי מקליד את המילה 'חסידי' ליד המילה 'נעצר', הוא לא רק מדווח על חדשות - הוא מסמן לחילונים על מי מותר להם לירות. זהו המופע המביש של 'החרדי היפה' שמוכן למכור את האח שלו עם הפאות הארוכות תמורת ליטוף מהממסד. הגיע הזמן להודות: הפכנו לגרסה החרדית של אלו שמשחירים אותנו (חרדים)
בשיעור מרתק ומלא רגש לרגל י"ט כסלו, המגיד החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון חוזר אל אותה התוועדות היסטורית לפני 40 שנה | מה באמת קרה כשבעל התניא ישב בכלא הרוסי? למה נגלו אליו רבותיו הבעש"ט והמגיד ממזריטש מעולם האמת? ומה הקשר בין המשל על היהלום בכתר המלך - לבין הדיכאון הרוחני שאתה מרגיש היום? (יהדות, חסידות)
במלאות 83 שנה להירצחו של קדוש ה' רבי אברהם אלימלך פרלוב מקרלין זצ"ל הי"ד | 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של מנהיג שמסר נפשו עבור צאן מרעיתו - וחזר לאירופה למרות השואה שבפתח | על דמותו התורנית שהרבה תורה וחסידות כמעין המתגבר | "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (יהדות ואקטואליה)
לרגל יום פטירתו של הצדיק הרה"ק רבי נח מלעכוויטש זצ"ל שחל בתאריך ח’ תשרי – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של צדיק שפעל ישועות בקרב הארץ | על מנהג אבותיו המפורסם, וגם מעשה בפריצה שהתכווצה לבקשת החסיד | “תולדותיהם של צדיקים" (יהדות ואקטואליה)
לרגל יום ההילולא של הקודש סבא משפולי זצ"ל שחל בתאריך ו’ תשרי – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו הפלאית של צדיק יסוד עולם שמסר נפשו עבור כלל ישראל, על ריקודו המפורסם שבקע רקיעים ועזרתו ליהודים שירדו לשאול תחתיות | "בדרך ישראל סבא" (יהדות ואקטואליה)
בשיעור מרתק לרגל ח"י אלול – יום הולדתם של הבעש"ט ובעל התניא – הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון פורש את הסיפור המלא: מהי חסידות באמת, למה קיום היום צמא כה גדול אליה, ואיך היא יכולה לשנות את הדרך שבה אנחנו חווים את חודש אלול ואת החיים היהודיים בכלל (יהדות)
לרגל יום פטירתו של החסיד רבי יואל כהן זצ"ל "החוזר" שחל בתאריך ו’ באב – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של גאון חסידי בעל שם שהשקה מתורת רבו לעדרים | על עמלו בהפצת דברי הרבי מחב"ד והבאתם לדפוס | ומעשה בבחור ישיבה עילוי שנפגע קשות מהרבי ובא להודות בטעותו | חסידים ואנשי מעשה" (יהדות ואקטואליה)
בפרשת
השבוע נשא – מזוכר כלי הכיור בו התקדשו
הכהנים טרם נגשו לשרת בקודש |
על נדבת נשות ישראל
והמראות שציפו את הכיור |
האם מותר לגבר להסתכל
במראה מבלי לעבור על איסור ‘לא ילבש’?
מה דעת השולחן ערוך על
כך? ומי מגדולי ישראל לא
הניח להציב מראה בתוך ביתו?
| מאמר ראשון בסדרה
(יהדות,
פרת השבוע)
לרגל
יום ההילולא של השרף ממוגלניצא שחל בתאריך
ט"ו באייר | שורות קצרות על דמותו
הפלאית שהפכה לאבן שואבת לחסידי פולין |
על נפלאותיו לבני אדם, והישועה הפלאית שהצילה שני סוחרים מנחת
זרועם של פושעים |
"תהילתו בקהל חסידים"
(יהדות ואקטואליה)
רבי
אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל
המוכנה ‘האוהב ישראל’ שיום פטירתו חל
ב- ה’
ניסן | שורות קצרות על דמותו
של צדיק יסוד עולם שהעריף אהבה לכל איש
מישראל באשר הוא |
על יהודי שנעשה שותף
לקב"ה
ואיזה חודש נותנים ישועות בהקפה מלאה?
| "ברכות לראש צדיק"
(יהדות ואקטואליה)
חודש
ניסן נושא עמו בשורה של התחדשות וגילוי
מלכות שמים,
והוא זמן המסוגל להמשכת
שפע וברכה לכל השנה כולה | בספרי החסידות
מבואר כי ימים אלו אינם רק זכר ליציאת
מצרים,
אלא עת רצון עליונה
הפועלת שינוי ממשי בעולמות |
"זמן להתחדש"
(יהדות ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"ז
עסקו השבוע בזמנים המסוגלים לביאת המשיח |
האם המשיח לא יבוא עד
שתכלה פרוטה מן הכיס או שמא עד שיתמעטו
התלמידים?
| והאם יש התייאשות מן
הגאולה שמקרבת את פעמי משיח?
(יהדות הדף-היומי)
פרשת
השבוע – ויקהל עוסקת באיסור הבערת אש
ביום השבת |
האם הכוונה גם לאש
הכעס?
ובאיזה יום היא עלולה
לפרוץ ביותר?
| כיצד נזהה האם דברי
הדרשן מכוונים אל האמת הגם שרחוקים מן
פשט הפסוק?
| "אין משיבים על
הדרוש"
(יהדות ואקטואליה)
בשבת
הקרובה הבעל"ט
נקרא בתורה את פרשת ‘פרה’ – אותה חוקה
ללא טעם שהביאה טהרה לעולם נותרה סתומה | המעשה הנפלא שהרבי מאלכסנדר זצ"ל
נהג לספר והמקור למאמר הנפוץ | אֵין לְךָ רְשׁוּת לְהַרְהֵר אַחֲרֶיהָ (יהדות,
פרשת-השבוע)
בתאריך ה’ בשבט השנה, מציינים בחסידות גור 120
שנה לפטירתו של מרן ה'שפת אמת' מגור זצ"ל | עובדות והנהגות קצרות מאותו צדיק שהיה מורם
ורבם של אלפים מבני תקופתו בפולין וסביבותיה
| על
דרישתו הבלתי מתפשרת ‘לאמת’ ועבודת ה’
מתוך עמל ויגיעה |
חיבורו ‘שפת-אמת
על התורה הוא אבן יסוד בתורת החסידות בו
סלל את דרכו המיוחדת לעבודת ה’ |
‘שפת אמת תיכון לעד’
(יהדות
ואקטואליה)