נדידת האביב נמצאת בימים אלה בשיאה, ומיליוני ציפורים עושות עכשיו את המסע הארוך מאפריקה אל ארצות הצפון. בין הנודדים גם עגורים, חסידות ועופות דורסים.

מזג האוויר הסגרירי והגשמים מאתגרים את הציפורים הנודדות שמנסות 'לתפוס' כל קרן שמש שמציצה בין העננים.

עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה-קק"ל: "בתוך רעשי המלחמה אנחנו זוכים ברגעים של נשימה. העגורים והחסידות נחתו באגמון החולה מזכירים לנו שהטבע והיופי עדיין נמצאים סביבנו גם בימים המאתגרים שעוברים עלינו בצפון, ומכניסים ללב תקווה ואופטימיות לימים שלווים, שיהיו רק ציפורים בשמיים".

אגמון החולה-קק"ל הינו אחד מבתי הגידול החשובים בישראל ולאורך ציר נדידת הציפורים. הוא מהווה תחנת עצירה קריטית לציפורים הנודדות בין יבשת אפריקה ליבשות אסיה ואירופה, הן מבחינת עושר המזון שהוא מציע למגוון מינים והן מבחינת מקלט בטוח (safe haven) לציפורים במהלך מסען הארוך".