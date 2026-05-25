תינוקת כבן שנה נחנקה ממשחק בבני ברק - מצבה קשה

כוחות החירום הוזעקו היום (שני) לבני ברק בעקבות דיווח על תינוקת שנחנקה. הפעוטה, כבת שנה, בלעה שני חלקי משחק וסבלה מקשיי נשימה חמורים. כוננים וחובשים של ארגון הצלה ומד"א שהגיעו לזירה החלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים, והתינוקת פונתה לבית החולים שניידר בפתח תקווה.

חובשי הצלה לייבי וייס ודניאל הורברג, שהגיעו ראשונים למקום עם אמבולנס מד"א, תיארו את הסצנה: "כשהגענו לבית מצאנו תינוקת כבת שנה כשהיא מתקשה בנשימה, לאחר שלדברי ההורים בלעה שני חלקי משחק". לדבריהם, הם ביצעו תמרון היימליך במטרה להוציא את המשחק, ולאחר שאחד מהחלקים יצא, התינוקת פונתה להמשך טיפול בבית החולים.

מבית החולים שניידר נמסר בהמשך כי מצבה של התינוקת מוגדר כקשה, והיא נכנסת לניתוח דחוף על מנת להוציא את החלק השני של המשחק שנותר בדרכי הנשימה. הצוותים הרפואיים פועלים במרץ להצלת חייה של הפעוטה.

הציבור מתבקש להתפלל ולעורר רחמי שמים לרפואת התינוקת נחמה בת הינדה לרפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל. כידוע, תפילת רבים אינה חוזרת ריקם.

נציגי ארגון הצלה פונים להורים בבקשה דחופה להגביר את תשומת הלב למשחקים שנמצאים בהישג ידם של תינוקות וילדים צעירים. משחקים עם חלקים קטנים המסוכנים לבליעה עלולים לגרום לחנק המסכן חיים, ויש להרחיקם מהישג ידם של ילדים.